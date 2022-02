Roma, proteste per il gol annullato a Zaniolo: “siamo piccoli agli occhi del potere” [VIDEO]

SportFair

Solo un pareggio per la Roma nella 24esima giornata del campionato di Serie A, i giallorossi non sono andati oltre lo 0-0 contro il Genoa. E’ stata una partita nel complesso bloccata, gli ospiti si sono difesi bene e hanno contrastato tutte le azioni dei giallorossi. La gara della squadra di Mourinho non è stata entusiasmante e soprattutto non è riuscita a concretizzare.

Nel finale si sono registrate alcune occasioni. In pieno recupero il gol di Zaniolo, annullato per un fallo di Abraham, inutile la prodezza del calciatore della Nazionale. Lo stesso Zaniolo è stato ammonito per essersi tolto la maglia in occasione del gol, poi il secondo giallo per proteste. Doppia beffa per la Roma, costretta ad accontentarsi del pareggio e senza Zaniolo nella prossima partita.

Mourinho a DAZN: “se quelle sono le indicazioni che hanno gli arbitri, se quello è fallo il gioco non è lo stesso, dobbiamo chiamarlo in un’altra maniera. Non è più calcio, football, soccer. Se l’arbitro ha sbagliato e doveva convalidare il gol lui sarà il primo a non esserne contento e per noi, Roma, è un deja-vu perché ci è successo tante volte. Però va bene così, domani è un altro giorno. La Roma agli occhi del potere è piccolina, siamo piccolini. Fermiamoci qui perché il Mourinho che è arrivato qui sette mesi fa aveva un profilo diverso in merito ad aprire la bocca”.