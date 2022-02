Roma-Maurizio Costanzo, è già finita: confermate le dimissioni, i motivi della rottura

SportFair

E’ già finita l’avventura di Maurizio Costanzo con la Roma, il presentatore televisivo aveva accettato con grande entusiasmo il ruolo di advisor della comunicazione, in particolar modo sul fronte stadio. Il motivo della rottura? L’impossibilità di svolgere il suo incarico. La conferma è arrivata direttamente dal diretto interessato a ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Non riuscivo a fare le cose che volevo fare. Un po’ ovviamente mi dispiace, sono da sempre tifoso giallorosso e speravo di poter dare il mio contributo. Ma così non è stato. Non venivo più informato, soprattutto dopo alcuni cambi. Avrei voluto fare molte cose, ma a partire dalla questione stadi non è stato possibile e ho deciso di lasciare”.

C’entra anche Mourinho? “Assolutamente no, questo voglio che sia chiaro, scrivetelo. Io sono assolutamente pro Mou. Rimpianti? Beh se mi volto indietro e osservo com’è andata ne ho diversi. Ma io sono un ottimista, quindi preferisco guardare verso il futuro. Restando sempre tifoso giallorosso”.