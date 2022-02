Roma-Genoa, la Procura apre un procedimento: Calvarese nello spogliatoio dell’arbitro Abisso

SportFair

La partita del campionato di Serie A tra Roma e Genoa continua a portare reazioni. La gara si è conclusa sul risultato di 0-0, la prestazione della squadra di Mourinho è stata deludente contro un avversario in difficoltà e a serio rischio retrocessione. Il finale è stato ricco di tensione, in particolar modo si sono registrate le proteste dei giallorossi per il gol annullato a Zaniolo nei minuti finali per un fallo di Abraham.

La procura federale ha aperto un procedimento, su segnalazione dell’Aia, per la presenza dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese a ridosso dello spogliatoio dell’arbitro Abisso al termine di Roma-Genoa. E’ quanto apprende l’Ansa. Nelle ultime settimane Calvarese aveva avuto un incarico di consulente dalla Roma come match analyst arbitrale.