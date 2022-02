Lui è Roberto Baggio, suo padre Roberto Carlos e i fratelli Caniggia e Romario: il nuovo Divin Codino è brasiliano [VIDEO]

SportFair

Tutti in piedi per… Roberto Baggio. No, non è il calciatore italiano che si è messo in mostra con le maglie di Juventus, Fiorentina, Milan, Inter e nazionale italiana. Stiamo parlando di un giocatore brasiliano, la sua storia è salita alla ribalta. Il suo nome completo è Roberto Baggio Ribeiro da Costa, è un calciatore brasiliano classe 1996. E’ nato a Macapá, è alto un metro e 70 per 67 kg. Si tratta di un trequartista di piede destro, la sua posizione preferita è quella di trequartista ma può giocare anche come esterno d’attacco o seconda punta. Nel corso della carriera ha indossato tante maglie, la maggior parte in Brasile. La prima esperienza è stata con l’EC Água Santa, poi Sao Bernardo-SP, Matonense, ViOn Zlate Moravce-Vrable in Slovacchia, Sampaio-RJ, Atl. Uberlandia, Brasile Nova Iguaçu, attualmente è al Bangu-RJ.

La storia di Roberto Baggio

Roberto Baggio è stato registrato così all’anagrafe dal padre Roberto Carlos, appassionato di calcio e grande estimatore del Divin Codin. E’ stato un grandissimo protagonista nella prima giornata della Taça Guanabara, il torneo statale di Rio de Janeiro e ha deciso la partita contro il Fluminense, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0. Non indossa la maglia numero 10, ma il 6. Dopo il gol contro la Fluminense si è inginocchiato per pregare, puntando l’indice verso il cielo. Il Bangu è scivolato nel campionato di Serie D, l’obiettivo è quello di tornare nel calcio che conta, il passato del club è stato anche glorioso. Suo padre è appassionato di calcio e ha chiamato gli altri figli Caniggia e Romario. Non è passata inosservata l’esultanza dopo il gol, il calciatore si è lasciato andare ad un gesto particolare ed è stato poi travolto dai compagni. Il Bangu può pensare in grande e programmare il salto di categoria. Con Roberto Baggio tutto è possibile.