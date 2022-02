Rams campioni al Super Bowl! Cincinnati Bengals beffati sul finale

SportFair

I Los Angeles Rams hanno segnato un touchdown nel finale battendo i Cincinnati Bengals 23-20 nel Super Bowl 56.

Sembrava che i Cincinnati Bengals fossero destinati a vincere oggi il loro primo Super Bowl, appena due anni dopo essere stati la squadra peggiore della NFL. Purtroppo per i Bengals, però, a vincere sono stati i Rams: un roster costellato di stelle che ha fatto la differenza.

A un minuto e 25 secondi dalla fine, Cooper Kupp ha segnato il suo secondo touchdown che ha dato ai Rams il secondo titolo NFL. i Rams hanno trionfato 23-20. Kupp è stato nominato MVP del gioco, premio che si aggiunge all’Offensive Player of the Year che ha vinto la scorsa settimana.

Con la partita che si è svolta al SoFi Stadium, i Rams sono solo la seconda squadra a vincere un Super Bowl nel proprio stadio dopo che i Tampa Bay Buccaneers hanno ottenuto l’impresa l’anno scorso.

Costruito con un costo di $ 5 miliardi (£ 3,7 miliardi) dai Rams e dal proprietario dell’Arsenal Stan Kroenke, il SoFi Stadium si è guadagnato il diritto di ospitare il primo Super Bowl nella regione di Los Angeles dal 1993 e i Rams hanno fatto di tutto per assicurarsi di far parte del grande spettacolo. La scommessa è stata ripagata poiché non solo hanno raggiunto il loro quinto Super Bowl, ma hanno anche segnato un finale hollywoodiano.