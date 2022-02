Riaprono gli stadi? Si va verso la capienza al 100%: data e indiscrezioni

SportFair

Mentre il mondo intero torna piano piano alla normalità, l’Italia continua a prendere tempo e a ritardare la fine di misure troppo restrittive, anche per coloro che hanno seguito per filo e per segno tutto quello che gli veniva detto, che si sono vaccinati fidandosi del governo e di tutte le promesse fatte, promesse che, però, non sempre sono state rispettate.

Gli appassionati di sport, infatti, non hanno potuto seguire dal vivo tutte le partite, poichè proprio di recente la capienza negli stadi era stata ridotta. Adesso, probabilmente visto l’avvicinarsi della fine dello stato di emergenza, il governo sembra muoversi per riaprire le strutture nuovamente al 100% e far tornare nuovamente gli stadi pieni. Sembra, infatti, che anche Roberto Speranza sia favorevole alla riapertura totale.

Una riapertura, che rispetto agli altri paesi, arriva comunque tardi, tardissimo: il 1° marzo potrebbe essere la data della riapertura degli stadi.