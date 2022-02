Rafa Nadal non si ferma più: Medvedev sconfitto ancora! Il maiorchino in finale ad Acapulco

SportFair

E’ un inizio di stagione spettacolare quello di Rafa Nadal. Il 2022 sorride al tennista maiorchino, vincitore degli Australian Open dopo un momento complicato nel quale non era nemmeno sicuro che avrebbe potuto ancora giocare a tennis.

Rafa Nadal lo ha fatto di nuovo! A poche settimane dalla finale australiana contro Medvedev, il maiorchino ha nuovamente sconfitto il tennista russo, certo ormai, dato il ko di Djokovic a Dubai, di essere il nuovo numero 1 al mondo.

14 vittorie consecutive nel miglior inizio di anno della sua carriera per Nadal. Il maiorchino ha regolato in due ore di gioco il suo avversario, con un doppio 6-3, assicurandosi così il pass per la finale del torneo messicano, nella quale sfiderà Norrie.

“Non lo so. Ho giocato punti incredibili sulle sue opzioni di break in un secondo set molto eccitante. Era molto aggressivo. È stato molto difficile e sono stato fortunato“, ha dichiarato a fine match.