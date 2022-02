Rabbia Torino: gol annullato al 90′, il Venezia supera i granata

SportFair

Serata amara per il Torino! All’Olimpico non è stata festa granata nell’anticipo del sabato sera della 25ª giornata di Serie A contro il Venezia. Il Toro è uscito sconfitto dal match dopo un finale polemico. I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 5′ con Brekalo ma il Venezia è riuscito nella rimonta, con le reti di Haps e Crnigoj rispettivamente al 38′ e 46′. Al 90′ Belotti, entrato in campo al 72′ ha segnato il gol del pareggio, ma la rete è stata annullata dal Var per fuorigioco di Pobega.

Vittoria importante per il Venezia che esce momentaneamente dalla zona retrocessione.