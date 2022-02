Non solo api! Quartararo divorato dalle zanzare: la FOTO da Sepang è impressionante

SportFair

Iniziano a scaldarsi i motori in vista dell’inizio della nuova stagione di MotoGp, il campionato promette grande spettacolo con tanti piloti in corsa per la vittoria del titolo. Proprio nella giornata di oggi è stata presentata la nuova Yamaha, con Quartararo e Morbidelli chiamati a raggiungere subito buoni risultati.

I piloti sono in Malesia per i test di MotoGp, si parte sabato 5 febbraio con la prima sessione di prove. Fabio Quartararo non sembra avere un buon rapporto con gli… insetti. Il francese ha pubblicato una Storia su Instagram con una foto impressionante: il pilota di MotoGp è stato divorato dalle zanzare. “Penso di avere un buon sangue”, ha scritto sui social. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere: durante una sessione di prove del gran premio di Aragon, un’ape si era infilata nel casco al termine del primo settore del circuito, fortunatamente senza conseguenze.