Follia di Quaresma: prende in braccio un avversario e lo butta fuori dal campo [VIDEO]

Ricardo Quaresma è sempre stato un calciatore sopra le righe, dentro e fuori dal campo. Attualmente indossa la maglia del Vitoria Guimaraes, è conosciuto anche nel campionato italiano per l’esperienza in Serie A con l’Inter. Nel corso della carriera è stato protagonista anche con Sporting Lisbona, Bercellona, Porto e Besiktas, sfortunata l’avventura con il Chelsea.

Il Vitoria Guimaraes occupa la sesta posizione del campionato portoghese ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Belenenses con il risultato di 1-0. L’ex Inter ha fatto molto discutere per un episodio che si è verificato durante la partita. Nel finale Quaresma ha perso le staffe con l’avversario Afonso Sousa: il calciatore del Belenenses è rimasto a terra per lungo tempo, è stata considerata anche una strategia per perdere tempo. A quel punto l’ex Inter ha deciso di prendere l’avversario in braccio e portarlo fuori dal campo di peso. I compagni sono scoppiati a ridere, mentre gli avversari si sono infuriati.