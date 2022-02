Team LeBron vs Team Durant, quanto guadagnano i giocatori? Il montepremi dell’NBA All Star

SportFair

Il weekend dell’NBA All Star è iniziato nella notte. Gianmarco Tamberi è stato tra i protagonisti assoluti della sfida tra le celebrità, ma il vero spettacolod eve ancora iniziare. Nella notte tra venerdì e sabato assisteremo alle gare di tiro da tre punto, di schiacciate e di abilità, mentre in quella tra sabato e domenica scenderanno in campo le star del basket, con la sfida tra Team LeBron e Team Durant.

Quanto guadagnano i giocatori

I vincitori della partita di metà stagione riceveranno un premio considerevole: prima del 2018, i vincitori dell’All-Star Game incassavano 50 mila dollari ciascuno, mentre a quelli della squadra ne andavano 25.000. Quattro anni fa, la lega ha aumentato il premio dei vincitori 100.000 dollari per giocatore, lasciando una differenza di 75.000 dollari tra i guadagni dei vincitori e dei perdenti, un grande salto dal precedente divario di 25.000.

La scelta di aumentare il montepremi è nata per spingere le star dell’NBA a prendere seriamente il gioco: in passato sono tante le critiche che i giocatori hanno ricevuto per non essere molto competitivi in campo, con prestazioni non proprio brillanti.

Un incentivo dunque per far meglio in campo e dare uno spettacolo migliore agli spettatori.