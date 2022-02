Putin sospeso dalla Federazione Internazionale di Judo: non è più presidente onorario e ambasciatore

SportFair

La scelta di Putin di attaccare l’Ucraina non piace proprio a nessuno. Sono sempre di più le persone, le istituzioni e le federazioni che stanno mostrando il loro dissenso. Adesso è ilturnod ella FIJ, la Federazione Internazionale di Judo, che ha deciso di sospendere il presidente russo dalla carica di presidente onorario e ambasciatore dell’organismo.

“Alla luce del conflitto di guerra in corso in Ucraina, la Federazione Internazionale di Judo annuncia la sospensione dello status di presidente onorario e ambasciatore della Federazione Internazionale di Judo di Vladimir Putin“, ha confermato l’organismo in una nota.

Putin è un appassionato praticante di judo e ha raggiunto il livello di cintura nera. La Russia ha una grande influenza nel judo mondiale; il presidente della Federazione internazionale, Marius Vizer, è amico di Putin e la Federazione europea è guidata dal russo Sergey Soloveychik. Entrambi gli organismi ricevono notevoli sponsorizzazioni dalla Russia. Non solo la sospensione di Putin: il “Grand Slam” in programma a maggio a Kazan è stato annullato venerdì scorso.