Psg, Leonardo alza la voce: “l’arbitro fischiava contro, siamo imbarazzati”

Il Psg è altalenante. Il club francese è stellare dal punto di vista tecnico dopo una campagna acquisti di altissimo livello, è potenzialmente in grado di vincere tutto in campionato e in Europa. La situazione in Ligue 1 sembra tranquilla con il vantaggio sulle rivali che è netto, in Champions League ha vinto la gara d’andata contro il Real Madrid e la qualificazione è più vicina.

Il Psg è reduce dalla brutta sconfitta in Ligue 1 contro il Nantes, la sfida si è conclusa con un clamoroso 3-1. Il risultato non è stato gradito dal direttore sportivo Leonardo: “tutti i fatti arbitrali accaduti durante la partita erano contro di noi, parlo di cose chiare. Chiediamo un po’ di rispetto perché siamo imbarazzati da questo tipo di arbitraggio”.

“Abbiamo le nostre colpe, impareremo da questo e accettiamo la sconfitta ma la sensazione, forse mi sbaglio è che l’arbitro dicesse: è Neymar, non fischio! È Mbappé, non fischio! È Messi, non fischio! È il Psg, non fischio! Appiah doveva essere espulso in occasione del rigore, meritava la seconda ammonizione, con l’arbitro sembrava: pum, pum, pum, ti sparo!”.