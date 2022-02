Il superG maschile e la finale di curling: programma e italiani in gara l’8 febbraio alle Olimpiadi di Pechino

SportFair

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono entrate nella fase importante. La giornata di oggi è stata ricca di soddisfazioni per l’Italia, è arrivata la prima medaglia d’oro grazie alla prestazione perfetta di Arianna Fontana. La giornata si era aperta con l’argento di Brignone nel gigante femminile.

Tante gare in programma nella giornata di martedì 8 Febbraio. In pista Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Dominik Paris nello sci alpino. Grandissima attesa anche per la finale del curling doppio misto, l’Italia si giocherà l’oro contro la Norvegia.

MARTEDI’ 8 FEBBRAIO

02.15, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto uomini – Daniel Grassl, Matteo Rizzo

02.30, SLITTINO: prova 5 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

03.00, FREESTYLE: prima manche finale big air donne

03.22, FREESTYLE: seconda manche finale big air donne

03.40, SNOWBOARD: qualification run PGS donne – Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

03.45, FREESTYLE: terza manche finale big air donne

03.50, SLITTINO: prova 6 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

04.00, SCI ALPINO: superG uomini – Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris

04.07, SNOWBOARD: qualification run PGS uomini – Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

04.34, SNOWBOARD: elimination run PGS donne – ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

05.01, SNOWBOARD: elimination run PGS uomini – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

05.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-Canada, Girone A donne

05.40, SKELETON: prove 3 e 4 singolo donne – Valentina Margaglio

07.05, CURLING: finale bronzo doppio misto, Svezia-Gran Bretagna

07.30, SNOWBOARD: ottavi di finale PGS donne – ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

07.48, SNOWBOARD: ottavi di finale PGS uomini – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

08.06, SNOWBOARD: quarti di finale PGS donne – ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

08.15, SNOWBOARD: quarti di finale PGS uomini – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

08.20, SKELETON: prove 3 e 4 singolo uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

08.24, SNOWBOARD: semifinali PGS donne – ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

08.30, SNOWBOARD: semifinali PGS uomini – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

08.30, COMBINATA NORDICA: allenamento 3 Gundersen trampolino piccolo / 10 km – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

08.36, SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS donne, a seguire finale per l’oro – ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

08.43, SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS uomini, a seguire finale per l’oro – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

09.00, SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl donne – Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

09.30, BIATHLON: 20 km individuale uomini – Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dominik Windisch

09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Giappone-Repubblica Ceca, Girone B donne

09.50, SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl uomini – Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli

11.30, SPEED SKATING: 1500 metri uomini – Alessio Trentini

11.30, SCI DI FONDO: quarti di finale sprint tl donne – ev. Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

11.55, SCI DI FONDO: quarti di finale sprint tl uomini – ev. Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli

12.25, SCI DI FONDO: semifinali sprint tl donne – ev. Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

12.35, SCI DI FONDO: semifinali sprint tl uomini – ev. Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli

12.47, SCI DI FONDO: finale sprint tl donne – ev. Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

12.50, SLITTINO: terza manche singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

13.00, SCI DI FONDO: finale sprint tl uomini – ev. Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli

13.05, CURLING: finale per l’oro doppio misto, Italia-Norvegia – Italia (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svezia-Danimarca, Girone B donne

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-ROC, Girone A donne

14.35, SLITTINO: quarta manche singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler