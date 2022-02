NBA All Star 2022: il programma e dove vederlo in tv

SportFair

Lo spettacolo dell’NBA All Star 2022 è iniziato: nella notte sono andate in scena la Rising Star Challenge ed il Celebrity Game, con l’italiano Gianmarco Tamberi, campione olimpico nel salto in alto, in campo a dare spettacolo.

Adesso però è il momento di vedere in campo le stelle del campionato NBA: lo spettacolo iniziera con le gare di schiacciate, di triple e di abilità, per poi lasciare spazio ai giocatori del Team LeBron e Team Durant per la grande sfida.

Lo spettacolo inizierà alle 2 di notte e sarà possibile seguire l’All Star Game sui canali Sky.

Il programma dell’NBA All Star

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 febbraio

ore 02.00: All Star Saturday (Skills Challenge, Gara del tiro da tre punti e Gara delle schiacciate)

Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 febbraio

ore 2.00: All-Star Game