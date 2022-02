Festival di Sanremo 2022: gl ospiti, il programma ed i cantanti in gara nella prima serata

SportFair

E’ tutto pronto! Oggi inizia l’attesissimo Festival di Sanremo 2022. Amadeus ha organizzato una nuova edizione della kermesse canora italiana che in tantissimi guarderanno stasera dai loro divani di casa. C’è chi, ovviamente, sarà pronto alle critiche, chi è interessato solo dalla musica che ci sarà sul palco dell’Ariston, e chi invece non si perderà nemmeno un secondo.

Ad affiancare Amadeus, nella prima serata del Festival, ci sarà Ornella Muti e gli ospiti di oggi saranno Fiorello, che ha deciso di partecipare anche quest’anno a Sanremo, i Maneskin ed i Meduza. Sul palco dell’Ariston, oggi, nella prima serata della 72ª edizione del Festival, ci sarà anche Matteo Berrettini, da poco rientrato dall’Australia, dove è stato eliminato agli Australian Open ai quarti di finale da Nadal, vincitore del torneo.

Oggi, ovviamente, inizia anche la gara dei Big: metà dei cantanti si esibirà oggi. E’ stata svelata ieri la suddivisione dei cantanti nelle prime due giornate, mentre la scaletta ufficiale sarà resa nota solo nella prima serata.

Ecco dunque i cantanti che si esibiranno oggi, in ordine alfabetico e non in ordine di uscita: