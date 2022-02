Primo caso al Covid-19 per l’Italia alle Olimpiadi invernali: positivo Kevin Fischnaller

SportFair

Continuano le emozioni delle Olimpiadi invernali, sono in corso le prime gare in attesa della cerimonia di apertura, prevista per venerdì alle ore 13. L’Italia si candida ad un ruolo di grande protagonista, l’obiettivo è conquistare il maggior numero di medaglie.

Nel frattempo si è registrato il primo caso di positività nel gruppo azzurro: si tratta dello slittinista altoatesino Kevin Fischnaller che avrebbe dovuto disputare la sua gara nella giornata di sabato per le prime due manche della gara di singolo. L’atleta italiano ha saltato le prove e, attualmente, si trova in isolamento in un villaggio olimpico di Yanqing, sede delle gare di sci, bob, slittino e skeleton. Avrebbe sintomi leggeri.