Elegante e aggressiva: presentata la nuova Aston Martin di Vettel e Stroll

La stagione 2022 di Formula 1 si avvicina sempre più e in attesa di vedere i campioni delle quattro ruote sfidarsi di nuovo in pista, gli appassionati iniziano a vivere le prime emozioni con le presentazioni dei team.

Ieri Red Bull ha lasciato tutti con un po’ di amaro in bocca, rinviando ai test invernali la presentazione della vera monoposto 2022. Oggi è stato il turno di Aston Martin, che ha svelato la nuova livrea, elegante e aggressiva, della monoposto che Vettel e Stroll guideranno in pista.

La nuova Aston Martin uscirà in pista venerdì a Silverstone in una giornata delle riprese. “I test sono brevi e poi ci sono pochi test tra il secondo test e il primo gran premio. Se c’è qualcosa da controllare, vogliamo vederlo presto“, ha affermato Green, direttore tecnico.

L’Aston Martin non ha avuto paura di mostrarsi in tutta la sua bellezza e nei suoi dettagli inediti: branchie pronunciate ai lati, ala anteriore con quattro lembi anzichè tre, presa d’aria laterle qualdrata e design appiattito dell’ala posteriore.

“È emozionante vedere l’auto costruita per la prima volta. Ora che è pronta c’è più voglia di salire e guidare. Dobbiamo controllare molte cose ora. Vederla partire da zero sulla carta e ora costruita è bellissimo. Sono fresco, non vedo l’ora di provare la macchina, fare uno ‘shakedown’ prima dei test invernali“, ha detto Vettel durante la presentazione. “Sono auto nuove. A questo punto speriamo tutti di essere davanti, ma c’è posto solo per uno. Spero che siamo in una forma molto migliore rispetto all’anno scorso. Sarà molto diverso, perché nel 2021 sapevo fin dall’inizio che sarebbe stato un anno lungo e difficile. Spero andrà meglio“, ha aggiunto il tedesco.