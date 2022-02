Il circuito di Mandalika preoccupa i piloti della MotoGP: “ghiaia pericolosa come coltelli”

SportFair

I piloti della MotoGP sono in pista in Indonesia, sul circuito di Mandalika, per una nuova giornata di test. La pista indonesiana, però, ha ancora tanti punti deboli, che mettono in difficoltà i piloti che non nascondono il loro disappunto.

C’è tanto da lavorare ancora e i piloti continuano a lamentarsi. Sono in tantissimi ad aver dichiarato nei giorni scorsi che la pista di Mandalika non è ancora pronta per ospitare una gara del campionato.

“È pericoloso, ma è quello che abbiamo e domani continueremo a spingere. Si può guidare, però dobbiamo stare molto attenti con le linee, sono molto sottili e non possiamo uscire. Se commetti un piccolo errore e vai fuori, puoi avere un incidente davvero forte. Vie di fuga? Questo è un altro punto. La ghiaia è davvero strana ed è molto doloroso quando impatti. Non so perché; ma ancora mi fa male il colpo, ho perso solo l’anteriore, ma questa ghiaia è molto dura. Di solito sono piccoli sassi, ma qui sembrano coltelli, è una cosa che devono rivedere“, ha spiegato Jorge Martin.

“Il caldo è soffocante, peggio che in Malesia o in Thailandia. Si fa fatica a respirare, probabilmente a causa dell’umidità“, ha aggiunto Morbidelli.

“Il circuito non è pronto per un gran premio. La prima cosa che chiederemo è di migliorare le condizioni dell’asfalto. Se dovranno girare per dieci ore che lo facciano!“, ha concluso Alex Rins.