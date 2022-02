“Hai le braccia corte come un T-Rex”, il portiere Pickford deriso: scoppia la rissa in un pub

SportFair

Il portiere Pickford è finito sulle prime pagine dei giornali inglesi per una rissa scoppiata in un pub. E’ l’estremo difensore dell’Everton, gli inglesi sono reduci dalla netta vittoria contro il Leeds con il risultato di 3-0 che ha permesso alla squadra di risollevarsi in classifica dopo una serie di sconfitte consecutive. Il portiere dell’Inghilterra si è reso protagonista di una rissa in un pub con alcuni tifosi che lo avrebbero deriso per le sue braccia.

La notizia è stata lanciata dal ‘The Sun’: Pickford è entrato al Beggar’s Bridge in compagnia di amici, ad un certo punto alcuni tifosi avrebbero iniziato ad offenderlo con battute poco carine: “hai le braccia corte come quelle di un T-Rex”. Dopo i primi insulti sarebbe scoppiata una rissa che ha coinvolto anche il portiere dell’Everton. Un ragazzo sarebbe uscito dal locale con il setto nasale spaccato, un altro con il cellulare rotto.

Una testimonianza potrebbe scagionare in parte Pickford: “era stato deriso. Tutto quello che ho sentito è stato ‘braccia’ e poi basta; è successo non appena lui e i suoi amici sono entrati, non hanno nemmeno avuto il tempo di bere qualcosa. Pickford non si è fatto niente, era fuori dalla porta non appena è scoppiata la rissa”.