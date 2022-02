Paura Sampdoria-Empoli, tifoso colpito da infarto durante la partita

SportFair

La seconda partita della 26esima giornata del campionato di Serie A ha visto la vittoria della Sampdoria contro l’Empoli. Successo importantissimo per la squadra di Giampaolo per la corsa salvezza, la gara si è conclusa sul risultato di 2-0 con la doppietta di Quagliarella: l’attaccante è sempre più eterno, raggiunta quota 100 reti con la maglia della Sampdoria, è andato a segno per il diciottesimo anno solare consecutivo in Serie A e ha superato Giampiero Boniperti nella classifica dei marcatori all-time della Serie A, salendo a quota 180 reti.

Durante la partita si è registrato un momento di grande paura: un 69enne tifoso blucerchiato è stato colpito da infarto. L’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario che è riuscito a rianimarlo. Successivamente è stato trasportato in codice rosso in ospedale.