Paura alle Olimpiadi invernali: terribile caduta in snowboard, lesione spinale per Rina Yoshika

In attesa della cerimonia di apertura, sono in corso altre gare valide per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Si sono registrati anche momenti di grande paura: la giapponese Rina Yoshika si è infortunata alla schiena in un terribile incidente durante un allenamento e dovrà salutare la competizione.

L’atleta è caduta su un salto durante la sessione di prove libere e il personale medico ha impiegato oltre 20 minuti per stabilizzarla e metterla su una slitta. Secondo quanto riportato dai funzionari olimpici giapponesi, Rina Yoshika avrebbe riportato una lesione spinale ma per fortuna non è rimasta paralizzata. Dopo le cure rientrerà a casa.