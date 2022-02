Nadal vero campione, dall’infortunio alla delusione di Medvedev: “sbaglia con alcuni gesti, ma non è arrogante”

SportFair

Sembrava un sogno ma è realtà! Rafa Nadal ha vinto gli Australian Open dopo aver battuto in rimonta Medvedev in finale. Un’impresa storica, che Nadal ha compiuto a quasi 36 anni, dopo aver affrontato mesi davvero duri, durante i quali ha anche pensato al ritiro.

“Lo scorso 15 novembre pensavo che sarebbe stato difficile tornare a giocare. Perché stavo lavorando senza vedere alcuna evoluzione positiva nel mio piede, con tanti giorni di frustrazione e momenti difficili con la squadra. Anche conversazioni con la mia famiglia senza vedere una via percorribile. Ma a poco a poco le cose sono migliorate, i trattamenti hanno avuto un po’ il loro effetto. Sappiamo già che quello che ho non ha soluzione, ma almeno dovevo cercare di trovare qualcosa che mi permettesse di giocare. E queste tre settimane mi hanno permesso di farlo, qualcosa che per me è incredibile“, ha raccontato ad AS.

“In quei giorni ho provato un mix di tutto. Alla fine mi piace quello che faccio, sono appassionato di tennis, ma non ho mai avuto paura del ritiro, perché ho una vita abbastanza felice al di fuori di questo sport in modo che non sia un trauma quando succede. Ma hey, quando hai l’illusione di continuare e di fare uno sforzo quotidiano come ho fatto io in tutti questi mesi, hai l’illusione di tornare e di sentirti un giocatore, professionista e competitivo. Per me, ovviamente, vincere il torneo è stato incredibile, ma penso che vedermi davvero competitivo e giocare di nuovo a tennis professionistico, essere in grado di allenarmi e combattere con i migliori renda quella sensazione bella quanto vincere il titolo“, ha aggiunto Nadal.

“Dopo l’operazione non sono migliorato come ci aspettavamo o almeno ci è voluto più tempo. Successivamente abbiamo deciso di modificare alcune infiltrazioni con dei fattori, per vedere se continuava a migliorare, e lì ho visto un po’ la luce. Dopo quasi due mesi ho fatto un piccolo passo avanti che mi ha permesso di iniziare un po’ ad allenarmi, di muovermi un po’ di più, e anche se combinavo giornate belle e giornate brutte, almeno cominciavano ad esserci delle belle giornate. Per me questa era la vita e da lì in poi, anche se c’erano ancora brutte giornate, a poco a poco, con gli antinfiammatori ho potuto continuare ad allenarmi. Il fatto di poter giocare ad Abu Dhabi ha significato molto per me. Poi è arrivato il virus, che è stata una tremenda rottura“, ha spiegato Nadal.

“A Maiorca le mie sensazioni erano buone. Non riuscivo a muovermi molto, ma la sensazione di toccare la palla era buona. In allenamento quel poco che si poteva fare andava bene e dal punto di vista del tennis ero sorprendentemente bravo, ma non riuscivo ad assimilare a seconda del tipo di movimenti o carichi. Quando sono arrivato a Melbourne, dopo aver passato dieci giorni senza poter uscire di casa a causa del COVID, mi sono ritrovato ad allenarmi molto meglio. Le sensazioni di allenamento erano buone”.

“All’inizio del torneo ho detto che dovevo recuperare alcuni automatismi per prendere decisioni rapide. Perché quando non gareggi da molti mesi, tutte quelle cose che a volte accadono in modo più naturale e veloce, poi non arrivano così. Avevo bisogno di trascorrere ore in campo e gareggiare per avere la capacità di analizzare rapidamente e prendere le decisioni giuste. Come decidi? Entrano in gioco diversi fattori: in primo luogo, la sensazione personale, sentirsi più al sicuro in quel momento, e anche cosa pensi che il rivale potrebbe fare. Come regola generale, nei momenti importanti penso che il processo decisionale per me sia sempre stato chiaro. Poi succede quello che succede. Alla fine, quello che devi fare è cercare di essere chiaro su come vuoi giocare il punto. Sai che a seconda di dove servi, hai più opzioni per colpire con il rovescio o guidare il tiro successivo. Nei grandi momenti di solito vuoi andare con il tiro in cui hai più fiducia. Con i nervi, le cose che si padroneggiano di più sono meglio tollerate. Cerchi in qualche modo che il punto vada dove ti senti più a tuo agio”, ha affermato ancora Nadal.

Non poteva mancare un commento su Medvedev, che si è detto deluso dall’atteggiamento dei tifosi, minacciando addirittura di non giocare alcuni tornei importanti: “penso che ora sia diverso. È vero che da anni, e non farò nomi, ci sono stati giocatori che sono stati molto bravi e hanno ottenuto molto meno di quanto meritavano perché vivevano in un’epoca in cui tre giocatori praticamente monopolizzavano tutto. I giovani di oggi sanno di avere un percorso libero, perché i loro veri concorrenti in relazione alla carriera in generale sono quelli della loro età, non siamo noi ed è molto più facile accettarlo. Per coloro che hanno vissuto la nostra generazione quando gareggiavamo ogni settimana al nostro miglior livello, penso che sia stato molto più difficile. Medvedev ha un’immagine che non rispecchia com’è, anche se a volte in pista, secondo me, sbaglia con alcuni gesti che provocano reazioni nelle persone, ma poi, e intendo questo con il cuore, nel faccia a faccia e nello spogliatoio è una persona molto cordiale, vicina e per niente arrogante. Qualcuno con cui puoi parlare tranquillamente. Mi piace molto e lo vedo come una brava persona. Quando perde è sempre bravo con l’avversario e lo rispetto molto. Penso che sia un grande campione e che abbia il coraggio di cambiare le cose quando le cose vanno male. Ed è per questo che penso sia un candidato per vincere i tornei più importanti. Ha una grande capacità di adattarsi e combattere. Penso che quello che ha detto in conferenza stampa sia il risultato del momento. A volte fa questo tipo di affermazioni che sa anche come correggere in seguito, lo ha fatto molte volte ed è intelligente nel risolverlo. A volte non controlla le sue emozioni, ma non credo che si senta così. Gli auguro il meglio e sono sicuro che vivrà dei bei momenti con il suo pubblico“.