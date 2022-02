Sofia Goggia determinata e… egocentrica, la madre di Federica Brignone non ha dubbi: “il suo infortunio non era così grave”

SportFair

Sofia Goggia ha fatto sognare l’Italia intera, ieri, con l’argento conquistato nella discesa femminile. La campionessa bergamasca non è riuscita a bissare l’oro olimpico, ma il risultato ottenuto è comunque straordinario considerando la caduta di Cortina, avvenuta appena 23 giorni prima della gara olimpica.

Non tutti, però, sono pronti a lodare la Goggia. Ninna Quario, madre di Federica Brignone che, si sa, con Sofia non ha un ottimo rapporto, ha parlato senza peli sulla lingua a Radio Capital. La giornalista ed ex sciatrice ha riconosciuto la bravura di Sofia, ma ha messo in dubbio la gravità del suo infortunio: “non avevo dubbi che la Goggia avrebbe fatto bene. Perché quando una così decide di mettersi in gioco ed esserci, non lo fa solo per partecipare. Sofia ha una determinazione impressionante. Sofia si vede molto al centro dell’attenzione, si piace, si loda tanto e ne gode. Cerca attenzione da morire. Federica invece è timida e non le importa piacere alla gente. Sofia e Federica non sono mai state amiche, non si sono mai prese neanche quando non erano nessuno. Sofia ultimamente ha riferito che sono amiche, ma non è vero. Di sicuro però si rispettano moltissimo come atlete“, ha affermato.

“Sofia possiede una determinazione impressionante ma il suo infortunio non era così grave perché è tornata dopo 23 giorni: se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni, la conosco bene fin da bambina, se c’era una minima possibilità l’ha colta in modo straordinario“, ha concluso.