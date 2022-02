Marco Pantani, la rivelazione della madre: “la sera della morte era con due escort”

SportFair

A distanza di anni continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sulla morte di Pantani. “Marco non era solo la notte che è morto, con lui c’erano due escort”. E’ quanto dichiarato dalla madre di Marco Pantani, Tonina Belletti, ai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Rimini. Secondo le informazioni riportate dalla stampa locale, la donna è stata tre ore e mezza nella sede del comando provinciale, riascoltata in relazione al nuovo fascicolo della Procura della Repubblica riminese che ha già archiviato due indagini con la stessa conclusione: il campione di ciclismo morì, il 14 febbraio 2004 nel residence ‘Le Rose’, per una overdose di farmaci e droga.

“Voglio solo giustizia, per mettermi finalmente il cuore in pace. Vogliamo sapere com’è morto Marco e se c’era qualcuno con lui, come crediamo”, è quanto afferma la madre del campione di Cesenatico.

“La famiglia intende andare fino in fondo”, afferma l’avvocato Alessi, “e per questo abbiamo chiesto alla Procura di Rimini di ottenere tutti gli atti della commissione antimafia su Pantani, che si è conclusa il mese scorso”.

Ancora oggi il fascicolo è disposto sul modello 45, quello usato per l’iscrizione di atti non costituenti notizie di reato, anche dopo la nuova testimonianza.