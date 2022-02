James Pallotta lancia bordate alla Juve: “vincente con i giochini di calciomercato”

SportFair

James Pallotta, ex presidente della Roma è tornato a parlare della sua esperienza in Italia e non ha risparmiato frecciate alla Juventus. L’ex numero uno giallorosso è andato via tra tante polemiche, adesso ha deciso di uscire allo scoperto in un’intervista a SiriusFM.

“Pensavo che la Juventus fosse la squadra più forte degli ultimi nove anni, ma ora, quando guardi alle indagini in corso, inizio a metterlo in dubbio. Non sappiamo cosa verrà fuori dalle indagini sulle plusvalenze, ma sembra chiaro che la Juventus potrebbe aver fatto qualche ‘giochino’ con il calciomercato”.

Le frasi non sono passate inosservate e hanno portato tantissime reazioni sui social, soprattutto dai tifosi della Juventus. “Avevano il loro stadio e più del doppio dei nostri ricavi, ogni volta che avevamo un buon giocatore in rosa dovevamo preoccuparci se sarebbe arrivata la Juve a prenderselo. Lo hanno fatto con il Napoli, il Milan, lo hanno fatto con noi con Pjanic, e lo hanno appena fatto con la Fiorentina”.