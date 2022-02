Pallone in tribuna e gesto del telefono: Mourinho espulso dopo la sfuriata [FOTO]

SportFair

La Roma non è andata oltre il 2-2 nella partita della 26esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi sono scesi contro l’Hellas Verona e la gara è stata dai due volti. Gli ospiti si portano in doppio vantaggio dopo appena 20 minuti con Barak e Tameze. L’11 di Mourinho non ha la forza di reagire ed esce tra i fischi dell’Olimpico. Nel secondo tempo la Roma trova il pareggio con due giovani: Cristian Volpato riapre la partita al 65′. I padroni di casa attaccano, Mourinho ci prova con l’ingresso di un altro giovane: Edoardo Bove. Pochi minuti dopo arriva il definitivo 2-2.

Momenti di tensione per l’allenatore Mourinho, il tecnico della Roma non ha gradito l’arbitraggio. Prima ha protestato per un contatto tra Ceccherini e Pellegrini nell’area di rigore del Verona, poi ha preso il pallone e lo ha scaraventato in tribuna. Nel finale è entrato in campo e affrontato duramente Pairetto ed è stato espulso. Mourinho ha mimato anche il gesto del telefono. Infine non si è presentato per le interviste post-partita.