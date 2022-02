Ovazione di San Siro a Mourinho: tutto lo stadio in piedi, lo Special One lancia baci [VIDEO]

SportFair

E’ in corso la partita dei quarti di finale di Coppa Italia, in campo Inter e Roma. Le due squadre sono reduci dalla delusione in campionato, i nerazzurri sono stati sconfitti nel derby dal Milan, mentre i giallorossi non sono andati oltre il pareggio contro il Genoa con le polemiche per le decisioni arbitrali.

L’avvio di partita tra Inter e Roma è stato ricco di emozioni, partenza sprint della squadra di Simone Inzaghi. I padroni di casa passano in vantaggio con il gol dell’ex di Dzeko, traversa di Barella. Poi la reazione dei giallorossi. Nel frattempo grandissima emozione per il ritorno a San Siro di Josè Mourinho, protagonista assoluto sulla panchina dell’Inter: tutto lo stadio in piedi, lo Special One ha risposto lanciando baci verso la tribuna.