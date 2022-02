Scene di guerra anche nel calcio, ordigno esplode sul pullman: feriti tre calciatori del Bahia, il portiere ricoverato in ospedale [FOTO e VIDEO]

SportFair

Momenti di grande paura in Brasile. Un ordigno è esploso all’interno dell’autobus del Bahia, squadra brasiliana. Tre calciatori sono rimasti feriti, in particolar modo il portiere ha riportato ferite al volto ed è ricoverato in ospedale. I compagni hanno deciso comunque di scendere in campo nella partita di Copa do Nordeste contro il Sampaio Correia. La squadra disputa il campionato di Serie B brasiliana e stava raggiungendo l’Arena Fonte Nova di Salvador per disputare la gara del campionato regionale nel nord-est del Brasile.

Il club, tramite un messaggio su Twitter ha fatto sapere che il portiere Danilo Fernandes è stato trasportato in ospedale per le ferite al volto causate dai vetri esplosi, ma anche il terzino sinistro Matheus Bahia e l’attaccante Marcelo Cirino sono stati dichiarati indisponibili.

“Il Bahia comunica che una bomba è esplosa all’interno dell’autobus della squadra all’arrivo a Fonte Nova e che gli atleti sono rimasti feriti. Il caso più preoccupante è quello del portiere Danilo Fernandes, colpito da una scheggia in faccia. Questi è già stato portato in ospedale. Il gruppo discute se la partita si disputerà”.

La società ha pubblicato le foto del pullman dopo lo scoppio, i sedili sono ricoperti di sangue e i vetri distrutti. Il portiere Fernandes ha fatto sapere che è in buone condizioni: “vorrei ringraziare tutti per i messaggi di affetto e sostegno che ho ricevuto in questo momento. Grazie mille. Devo solo ringraziare Dio per essere vivo”. Sono in corso verifiche sull’incidente. L’investigatore della polizia Victor Spinola, ai microfoni dell’Arena Fonte Nova ha spiegato: “raccoglieremo filmati, dichiarazioni di giocatori e testimoni che erano sul posto in quel momento. Useremo le nostre massime capacità per identificare e arrestare gli autori”. Tra i sospettati ci sarebbero anche i tifosi del Bahia, potrebbe essere stato un tentativo per intimorire i calciatori con l’intenzione di ottenere risultati migliori.