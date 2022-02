L’attesa è terminata! Domenica inizia la stagione 2022 di MotoGP: gli orari del GP del Qatar e dove vederlo in tv

SportFair

L’attesa è finalmente terminata! Domenica inizia ufficialmente la nuova stagione di MotoGP. I piloti sono pronti a battagliare in pista per un nuovo Motomondiale da urlo. Si comincia giovedì con la prima conferenza stampa piloti dell’anno, per poi scendere in pista venerdì per le prime sessioni di prove libere, sabato per le qualifiche e domenica per la prima gara, il Gp del Qatar.