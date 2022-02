Olimpiadi invernali di Pechino 2022: gli eventi medaglia e gli italiani in gara oggi 5 febbraio

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Ieri l’Italia ha sfilato guidata da Michela Moioli e, oggi, si assegnano già le prime medaglie della rassegna a cinque cerchi.

Il programma di oggi 5 febbraio: gli eventi medaglia e gli italiani in gara

Biathlon (italiani in gara: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer, Thomas Bormolini)

10:00–11:15: Staffetta mista 4×6 km

Sci di fondo (italiane in gara: Caterina Ganz, Anna Comarella, Cristina Pittin e Martina Di Centa)

8:45–9:35: 7,5 km D + skiathlon 7,5km

Sci freestyle

12:30–13:55: Finale U gobbe (moguls)

Salto con gli sci (italiane in gara: Jessica Malsiner)

11:45–12:20: Primo turno trampolino normale individuale D

Primo turno trampolino normale individuale D 12:35–13:08: turno finale trampolino normale individuale D

Pattinaggio di velocità (italiane in gara: Francesca Lollobrigida)

9:30–10:51: 3000 m D

Short track (italiani in gara: Arianna Fontana, Martina Valcepina, Arianna Valcepina, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Yuri Confortola, Andrea Cassinelli)

13:23–14:34: Quarti di finale, semifinali, finale B, finale A staffetta squadre miste

Giochi Olimpici: il programma degli eventi non da medaglia, prosegue il doppio misto di curling (orario cinese) e parte lo slittino maschile

Al via lo slittino maschile con le prime due manche del singolo in programma alle 12.10 e alle 13.50. In gara Leon Felderer e Dominik Fischnaller. Fuori invece Kevin Fischnaller causa positività al Covid-19. Nel salto con gli sci maschile, Davide Bresadola sarà impegnato nelle qualificazioni del trampolino normale dalle 7.20. Nello snowboard, tutto pronto per le qualificazioni dello slopestyle femminile alle 3.45 e alle 4.47.

Ecco poi il programma dell’hockey femminile

5:10 CAN vs FIN (Gruppo A)

9:40 CZE vs SWE (Gruppo B), DEN vs JPN (Gruppo B)

14:10 USA vs ROC (Gruppo A)

L’Italia torna sul ghiaccio dell’Ice Cube per il doppio misto di curling