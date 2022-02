Olimpiadi Pechino 2022, il medagliere: la favorita e le previsioni per l’Italia

SportFair

Le Olimpiadi di Pechino 2022 hanno preso il via con alcune partite di curling doppio misto, la cerimonia di apertura è prevista per venerdì 4 febbraio alle 13, mentre le prime medaglie verranno assegnate solo nella giornata di sabato. La chiusura è prevista per domenica 20.

Sono state pubblicate le previsioni della vigilia, la società statunitense Gracenote ha stilato il proprio medagliere, sbilanciandosi anche sull’Italia. Secondo la stima dominerà la Norvegia con 44 medaglie di cui 21 d’oro, poi Germania e Russia. Giù dal podio Olanda, USA, Canada e Svizzera.

Gli analisti prevedono 13 medaglie per l’Italia: 2 ori, 5 argenti, 6 bronzi. Con questa proiezioni gli azzurri chiuderebbero al 13mo posto nel medagliere. Gli atleti da seguire sono i seguenti: le sciatrici Federica Brignone e Sofia Goggia; la biathleta Dorothea Wierer; il fondista Federico Pellegrino; le pattrinatrici Arianna Fontana (short track) e Francesca Lollobrigida (speed skating); la snowboarder Michela Moioli. Non sono stati menzionati gli sciatori Dominik Paris, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli e lo slittinista Dominik Fischnaller.