Olimpiadi invernali Pechino 2022: Italia in grande spolvero nel curling, in forma anche Dominik Fischnaller

In attesa della cerimonia di apertura prevista per venerdì alle ore 13, continua l’appuntamento con le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L’Italia è grande protagonista nel torneo di curling doppio misto: dopo la vittoria conquistata contro gli USA con il punteggio di 8-4, gli azzurri si sono confermati anche contro la Svizzera per 8-7 all’extra-end, è andata in scena una battaglia sul ghiaccio del National Aquactis Centre. L’Italia ha vinto contro i vice campioni olimpici di PyeongChang 2018 e già questo conferma la grande impresa realizzata. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno messo in mostra tutto il talento, l’azzurra è stata bravissima nel secondo end, il suo compagno non è stato da meno. L’Italia si conferma in testa alla classifica generale con due vittorie e l’obiettivo è quello di raggiungere le semifinali. I prossimi impegni saranno nella giornata di venerdì: prima la Norvegia e proprio la Repubblica Ceca.

Sono andate in scena anche le prove di slittino, si è confermato in forma Dominik Fischnaller. I tempi rispetto alla giornata di ieri si sono alzati, l’italiano ha stabilito il miglior tempo nel Gruppo B sia nella terza che nella quarta discesa, con i tempi di 58″008 e 58″298. Alle sue spalle il lettone Kristers Aparjods ed il cugino Kevin Fischnaller.