Olimpiadi invernali Pechino 2022: l’Italia del curling è inarrestabile, Paris quinto nella discesa libera

In attesa della cerimonia di apertura prevista per venerdì alle ore 13, continua il programma delle Olimpiadi invernali di Pechino. Seconda prova molto ventosa sulla “Rock” di Yanqing, la discesa maschile, che rende difficile interpretare il reale valore dei tempi effettuati dagli atleti. Prima un ritardo di un’ora sulla partenza originaria, poi la giuria decide di far cominciare la prova, caratterizzata da folate di vento molto forti e continuamente da direzioni diverse. Insomma, condizioni limite che si spera non si ripetano domenica per la gara. Il miglior tempo lo fa segnare Kjetil Aamodt Kilde in 1’43″72, per 6 centesimi davanti a Max Franz, e per 20 meglio del canadese Broderick Thompson, partito con il numero 41. Il migliore degli azzurri è Dominik Paris, quinto, staccato di 47 centesimi da Kilde, mentre è nono Christof Innerhofer a 57 centesimi dal leader. Ma è davvero difficile valutare il vero valore di questi distacchi. Un po’ più attardato Matteo Marsaglia, a 1″10 dal norvegese. “Ho provato a sciare un po’ di più – ha detto Paris – e la sensazione non sembrava male, ma con il vento è comunque difficile capire. Non riuscivo a capire bene dove mi trovavo e ogni tanto sentivo gli sci scapparmi dai piedi. E’ stato comunque importante provare di nuovo le linee e tutto sommato non è andata male”.

“Le sensazioni sono buone – ha detto Innerhofer -. C’era davvero tanto vento, ed è difficile paragonare i tempi con quelli degli altri. Se prendi una folata di vento contrario puoi anche perdere cinque decimi”.

“Non pensavo di trovare una neve così diversa rispetto a ieri – ha detto Matteo Marsaglia -. Speriamo di riuscire a fare un’altra prova domani, perché ho bisogno di capire meglio”.

Non si ferma più l’Italia del curling, è arrivata la quarta vittoria in altrettanti match. Momento magico per la coppia Stefania Costantini e Amos Mosaner, netto successo contro la Repubblica Ceca con il punteggio di 10-2. In precedenza gli azzurri si erano imposti anche contro la Norvegia (11-8). E’ primato a punteggio pieno.