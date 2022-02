Lo slalom uomini e Arianna Fontana: le chance di medaglia per l’Italia, il programma di mercoledì 16 febbraio

SportFair

L’Italia è tornata a conquistare medaglie alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. In particolar modo grande risultato per Sofia Goggia: l’atleta azzurra, reduce da un infortunio, ha conquistato l’argento nella discesa femminile. Bravissima anche Nadia Delago che si è classificata al terzo posto. Attesa per gli appuntamenti di mercoledì 16 febbraio. Si assegneranno 8 titoli: impegnati 38 azzurri tra bob, sci alpino, curling, combinata nordica, sci di fondo, biathlon e short track. Le speranze per l’Italia arrivano dallo slalom uomini e dalla finale 1500 metri donne con Arianna Fontana.

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO

02.05, CURLING: sessione 10 round robin donne (Canada-USA, Svizzera-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna)

02.30, FREESTYLE: prima manche finale slopestyle uomini

02.40, BOB: prove 1 e 2 bob a 4 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

02.58, FREESTYLE: seconda manche finale slopestyle uomini

03.15, SCI ALPINO: prima manche slalom uomini – Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

03.26, FREESTYLE: terza manche finale slopestyle uomini

05.00, SCI ALPINO: prova discesa libera per combinata alpina donne – Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago

05.10, HOCKEY GHIACCIO: USA-Slovacchia, quarti di finale uomini

06.45, SCI ALPINO: seconda manche slalom uomini – ev. Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

07.00, HOCKEY GHIACCIO: ROC-Danimarca, quarti di finale uomini

07.05, CURLING: sessione 11 round robin uomini (Cina-Svizzera, Gran Bretagna-ROC, Italia-Danimarca) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

07.10, BOB: prove 3 e 4 bob a 2 donne

08.00, COMBINATA NORDICA: allenamento 4 Gundersen trampolino grande / 10 km per gara a squadre – Italia (Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa)

08.15, SCI DI FONDO: Semifinale A team sprint tecnica classica donne

08.45, SCI DI FONDO: Semifinale B team sprint tecnica classica donne – Italia (Caterina Ganz, Lucia Scardoni)

08.45, BIATHLON: staffetta 4×6 km donne – Italia (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Federica Sanfilippo)

09.15, SCI DI FONDO: Semifinale A team sprint tecnica classica uomini

09.40, SCI DI FONDO: Semifinale B team sprint tecnica classica uomini – Italia (Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino)

09.40, HOCKEY GHIACCIO: Finlandia-Svizzera, quarti di finale uomini

10.15, SCI DI FONDO: finale team sprint tecnica classica donne – ev. Italia (Caterina Ganz, Lucia Scardoni)

10.45, SCI DI FONDO: finale team sprint tecnica classica uomini – ev. Italia (Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino)

12.00, FREESTYLE: finale 1 aerials uomini

12.30, HOCKEY GHIACCIO: Finlandia-Svizzera, finale per il bronzo donne

12.30, SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri donne – Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel

13.00, FREESTYLE: finale 2 aerials uomini

13.05, CURLING: sessione 11 round robin donne (Corea del Sud-Danimarca, Giappone-USA, ROC-Svezia, Canada-Cina)

13.15, SHORT TRACK: semifinali 1500 metri donne – ev. Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel

13.32, SHORT TRACK: Finale B staffetta uomini

13.44, SHORT TRACK: Finale A staffetta uomini – Italia (da selezionare tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser – la composizione verrà comunicata 15 minuti prima del via)

14.11, SHORT TRACK: Finale B 1500 metri donne – ev. Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel

14.18, SHORT TRACK: Finale A 1500 metri donne – ev. Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel

14.30, HOCKEY GHIACCIO: Svezia-Canada, quarti di finale uomini