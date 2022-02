Olimpiadi invernali, il programma di lunedì 14 febbraio: giornata di transizione per l’Italia

SportFair

Non è stata una buona giornata per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, non sono arrivate altre medaglie per gli azzurri che hanno perso posizioni anche nel medagliere. Il pensiero è rivolto all’appuntamento di lunedì, sarà comunque una giornata di transizione con gli azzurri che non avranno chance di medaglie. Si assegneranno quattro titoli, sono 23 azzurri impegnati tra pattinaggio di figura, bob, freestyle, sci alpino, snowboard, combinata nordica e curling.

LUNEDI’ 14 FEBBRAIO

02.05, CURLING: sessione 7 round robin donne (Cina-Giappone, Canada-ROC, USA-Corea del Sud)

02.15, PATTINAGGIO DI FIGURA: danza sul ghiaccio, free dance – Charlene Guignard-Marco Fabbri

02.30, SNOWBOARD: qualificazione 1 big air donne

02.30, BOB: terza manche monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

03.00, FREESTYLE: prima manche qualificazioni slopestyle donne – Silvia Bertagna, Elisa Maria Nakab

03.15, SNOWBOARD: qualificazione 2 big air donne

04.00, SNOWBOARD: qualificazione 3 big air donne

04.00, BOB: quarta manche monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

04.01, FREESTYLE: seconda manche qualificazioni slopestyle donne – Silvia Bertagna, Elisa Maria Nakab

05.10, HOCKEY GHIACCIO: Canada-Svizzera, semifinale donne

06.00, SCI ALPINO: terza prova discesa donne – Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia

06.30, SNOWBOARD: qualificazione 1 big air uomini – Emiliano Lauzi

07.00, COMBINATA NORDICA: allenamento 3 Gundersen trampolino grande / 10 km – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

07.05, CURLING: sessione 8 round robin uomini (Canada-Italia, Danimarca-Norvegia, ROC-Svezia, Svizzera-Gran Bretagna) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

07.15, SNOWBOARD: qualificazione 2 big air uomini – Emiliano Lauzi

08.00, SNOWBOARD: qualificazione 3 big air uomini – Emiliano Lauzi

08.00, FREESTYLE: prima manche qualificazioni aerials donne

08.45, FREESTYLE: seconda manche qualificazioni aerials donne

11.00, SALTO CON GLI SCI: trial round per competizione prova a squadre uomini

12.00, SALTO CON GLI SCI: primo round prova a squadre uomini

12.00, FREESTYLE: prima manche finale aerials donne

13.00, FREESTYLE: seconda manche finale aerials donne

13.05, BOB: prima manche bob a 2 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

13.05, CURLING: sessione 8 round robin donne (Svizzera-Svezia, Gran Bretagna-Canada, Giappone-Corea del Sud, Danimarca-ROC)

13.06, SALTO CON GLI SCI: final round prova a squadre uomini

14.10, HOCKEY GHIACCIO: USA-Finlandia, semifinale donne

14.40, BOB: seconda manche bob a 2 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)