Olimpiadi invernali, l’Italia può chiudere con una medaglia: il programma di domenica 20 febbraio

Le Olimpiadi invernali sono ormai agli sgoccioli, è attesa per l’ultima giornata in programma domenica 20 febbraio. L’Italia è reduce da un’altra medaglia, il bronzo conquistato da Lollobrigida nella mass start. Nella giornata finale si assegneranno gli ultimi 5 titoli, in gara 20 azzurri, impegnati tra sci alpino, bob, sci di fondo e pattinaggio di figura. L’Italia può chiudere con una medaglia nello sci alpino con il parallelo a squadre miste: dagli ottavi di finale pronti Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer.

DOMENICA 20 FEBBRAIO

02.00, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, ottavi di finale (Italia-ROC) – Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

02.05, CURLING: finale per l’oro donne (Giappone-Gran Bretagna)

02.30, BOB: terza manche bob a 4 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

02.40, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, quarti di finale – ev. Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

03.09, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, semifinali – ev. Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

03.28, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, finale per il bronzo – ev. Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

03.37, SCI ALPINO: parallelo a squadre miste, finale per l’oro – ev. Italia (Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

04.00, SCI DI FONDO: 30 km tecnica libera mass start donne – Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Cristina Pittin

04.20, BOB: quarta manche bob a 4 uomini – ev. Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

05.00, PATTINAGGIO DI FIGURA: Galà di esibizione – Charlene Guignard-Marco Fabbri

05.10, HOCKEY GHIACCIO: finale per l’oro uomini (Finlandia-ROC)

13.00, CERIMONIA DI CHIUSURA