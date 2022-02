Olimpiadi invernali, il portabandiera delle Samoa Americane sfila a torso nudo a -4 [VIDEO]

SportFair

Grandissime emozioni nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Pechino 2022. Lo spettacolo è stato mozzafiato: a sfilare per prima è stata la Grecia, seguita da Turchia, Malta e Madagascar. Emozione per l’ingresso dell’Italia, tutti i componenti avvolti in un mantello Tricolore. Infine l’ingresso della Cina.

Si è verificato anche un episodio particolare durante la cerimonia di apertura e che non è passato inosservato agli appassionati. Nathan Crumpton, atleta dello skeleton e unico rappresentante delle Samoa americane ai Giochi invernali, ha sfilato a torso nudo con la temperatura di -4.

Nathan Crumpton è uno skeletonista e velocista statunitense, gareggia per le Samoa Americane da novembre del 2019. Nel corso della sua carriera si è messo in mostra anche nel salto in lungo e nel salto triplo. L’esordio in Coppa del Mondo si è registrato nella stagione 2015/2016, in totale ha partecipato a tre edizioni dei campioni mondiali.