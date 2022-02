Olimpiadi invernali, il medagliere aggiornato: testa a testa Germania-Norvegia, l’Italia nella Top10

SportFair

Le Olimpiadi invernali sono arrivate nella fese decisiva, continuano le soddisfazioni per l’Italia. Il rendimento degli azzurri può essere considerato all’altezza, anche al di sopra delle aspettative. E’ stata conquistata la medaglia numero 11 grazie all’argento di Michela Moioli e Visintin nel team mixed olimpico. L’Italia occupa attualmente la nona posizione. Per il primo posto di preannuncia un testa a testa tra Germania e Norvegia, attualmente in testa alla classifica con otto medaglie d’oro. In totale la Norvegia può vantare tre medaglie in più della Germania. Le prossime giornate saranno decisive.

Il medagliere

1. Germania, 8 ori, 5 argenti, 1 bronzi

2. Norvegia, 8 ori, 3 argenti, 6 bronzi

3. USA, 5 ori, 5 argenti, 1 bronzo

4. Paesi Bassi, 5 ori, 4 argenti, 2 bronzo

5. Svezia, 5 ori, 2 argenti, 3 bronzi

6. Austria, 4 ori, 6 argenti, 4 bronzi

7. Cina, 4 ori, 3 argenti, 1 bronzo

8. ROC, 3 ori, 4 argenti, 6 bronzi

9. Italia, 2 ori, 5 argenti, 4 bronzi

10. Giappone, 2 ori, 3 argenti, 5 bronzi