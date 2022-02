Olimpiadi invernali, il medagliere aggiornato: l’Italia mantiene l’11ª posizione

SportFair

Ancora emozioni alle Olimpiadi invernali di Pechino, la competizione si conclude con il botto con l’Italia che è ancora in corsa per togliersi tante soddisfazioni. Gli azzurri sono reduci da due medaglie: l’argento di Sofia Goggia della discesa femminile e il terzo posto di Nadia Delago. Mercoledì speranze di medaglie dallo slalom uomini e dalla finale 1500 metri donne con Arianna Fontana. Sul fronte medagliere l’Italia non ha perso posizioni e continua ad occupare l’11ª posizione, con la possibilità di recuperare terreno nelle prossime giornate. In testa alla classifica scappa la Norvegia sulla Germania.

Il medagliere aggiornato

1. Norvegia – 12 ori, 7 argenti, 7 bronzi

2. Germania – 9 ori, 6 argenti, 3 bronzi

3. USA – 7 ori, 6 argenti, 4 bronzi

4. Austria – 6 ori, 6 argenti, 4 bronzi

5. Paesi Bassi – 6 ori, 4 argenti, 3 bronzi

6. Cina – 6 ori, 4 argenti, 2 bronzi

7. Svezia – 5 ori, 3 argenti, 3 bronzi

8. Svizzera – 5 ori, 0 argenti, 5 bronzi

9. ROC – 4 ori, 7 argenti, 9 bronzi

10. Francia – 3 ori, 7 argenti, 2 bronzi

11. Italia – 2 ori, 6 argenti, 5 bronzi