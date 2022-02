Olimpiadi invernali, il medagliere aggiornato: brutta giornata per l’Italia, è fuori dalla Top10

SportFair

Non è stata una buona giornata per l’Italia alle Olimpiadi invernali del 2022, gli azzurri non hanno conquistato medaglie e sono arrivate conseguenze anche sul medagliere. Il pensiero è rivolto all’appuntamento di lunedì, sarà comunque una giornata di transizione con gli azzurri che non avranno chance di medaglie. Sorpasso in vetta con la Norvegia che guida la classifica con 9 ori, poi la Germania che ha ancora chance di sorpasso. Al terzo posto gli USA. Perde posizioni l’Italia che si trova all’undicesimo posto.

Il medagliere

1. Norvegia, 9 ori, 5 argenti, 7 bronzi

2. Germania, 8 ori, 5 argenti, 1 bronzi

3. USA, 6 ori, 5 argenti, 1 bronzo

4. Paesi Bassi, 6 ori, 4 argenti, 2 bronzi

5. Svezia, 5 ori, 3 argenti, 3 bronzi

6. Austria, 4 ori, 6 argenti, 4 bronzi

7. ROC, 4 ori, 5 argenti, 8 bronzi

8. Cina, 4 ori, 3 argenti, 2 bronzi

9. Svizzera, 3 ori, 0 argenti, 5 bronzi

10. Francia, 2 ori, 6 argenti, 2 bronzi

11. Italia, 2 ori, 5 argenti, 4 bronzi