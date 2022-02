Olimpiadi invernali Pechino 2022: il calendario completo delle gare, date e orari

SportFair

Si inizia a fare sul serio. Dopo la cerimonia iniziale che ha regalato grande spettacolo, è arrivato il momento di alzare la posta in palio con la consegna delle prime medaglie. Sono altissime le aspettative nei confronti dell’Italia, gli atleti sono in grado di mettere in mostra tutte le qualità con tanti protagonisti capaci di portare in alto i colori azzurri. La competizione è iniziata da mercoledì 2 febbraio, ma le prime medaglie verranno assegnate da sabato. Le proiezioni per l’Italia sono molto interessanti, l’obiettivo è quello di conquistare il maggior numero di medaglie e posizionarsi nelle prime posizioni del medaglieri. Ecco il calendario completo della gare, con date e orari.

SABATO 5 FEBBRAIO (6 titoli in palio)

Ore 2.05, CURLING: sessione 7 doppio misto (Australia-Norvegia, Svizzera-Svezia)

Ore 3.45, SNOWBOARD: qualificazione 1 slopestyle donne

Ore 4.00, SCI ALPINO: terza prova discesa uomini

Ore 4.47, SNOWBOARD: qualificazione 2 slopestyle donne

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-Finlandia, girone A donne

Ore 6.15, SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento uomini NH

Ore 7.05, CURLING: sessione 8 doppio misto (Cina-USA, Repubblica Ceca-Gran Bretagna, Svezia-Canada, Australia-Italia)

Ore 7.20, SALTO CON GLI SCI: qualificazione uomini NH

Ore 7.36, SLITTINO: prove 3 e 4 singolo donne, gruppo B

Ore 8.45, SCI DI FONDO: skiathlon donne 7,5 + 7,5 km

Ore 9.20, SLITTINO: prove 3 e 4 singolo donne, gruppo A

Ore 9.30, SPEED SKATING: 3000 metri donne

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Giappone-Danimarca, girone B donne

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Repubblica Ceca-Svezia, girone B donne

Ore 10.00, BIATHLON: staffetta mista 4×6 km

Ore 10.45, SALTO CON GLI SCI: qualificazione donne NH

Ore 11.00, FREESTYLE: qualificazione 2 moguls uomini

Ore 11.45, SALTO CON GLI SCI: prima manche NH donne

Ore 12.00, SHORT TRACK: batterie 500 metri donne

Ore 12.10, SLITTINO: prima manche singolo uomini

Ore 12.30, FREESTYLE: finale 1 moguls uomini

Ore 12.35, SALTO CON GLI SCI: seconda manche NH donne

Ore 12.38, SHORT TRACK: batterie 1000 metri uomini

Ore 13.05, FREESTYLE: finale 2 moguls uomini

Ore 13.05, CURLING: sessione 9 doppio misto (Gran Bretagna-Italia, Norvegia-Cina, Repubblica Ceca-Svizzera, USA-Canada)

Ore 13.23, SHORT TRACK: quarti di finale staffetta mista

Ore 13.40, FREESTYLE: finale 3 moguls uomini

Ore 13.50, SLITTINO: seconda manche singolo uomini

Ore 13.53, SHORT TRACK: semifinale staffetta mista

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-ROC, girone A donne

Ore 14.26, SHORT TRACK: finale staffetta mista

DOMENICA 6 FEBBRAIO (7 titoli in palio)

Ore 1.06, SLITTINO: prova 5 singolo donne

Ore 2.05, CURLING: sessione 10 doppio misto (USA-Repubblica Ceca, Gran Bretagna-Cina)

Ore 2.30, SNOWBOARD: finale 1 slopestyle donne

Ore 2.37, PATTINAGGIO DI FIGURA: team event, programma corto donne

Ore 2.50, SLITTINO: prova 6 singolo donne

Ore 2.57, SNOWBOARD: finale 2 slopestyle donne

Ore 3.24, SNOWBOARD: finale 3 slopestyle donne

Ore 4.00, SCI ALPINO: discesa libera uomini

Ore 4.57, PATTINAGGIO DI FIGURA: team event, programma libero coppie d’artistico

Ore 7.05, CURLING: sessione 11 doppio misto (Norvegia-Svezia, Australia-Svizzera, Italia-Cina, Canada-Repubblica Ceca)

Ore 8.00, SCI DI FONDO: skiathlon uomini 15 + 15 km

Ore 8.06, SLITTINO: prova 1 doppio

Ore 9.24, SLITTINO: prova 2 doppio

Ore 9.30, SPEED SKATING: 5000 metri uomini

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Cina-Giappone, girone B donne

Ore 11.00, FREESTYLE: qualificazione 2 moguls donne

Ore 11.00, SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento NH uomini

Ore 12.00, SALTO CON GLI SCI: prima manche NH uomini

Ore 12.30, FREESTYLE: finale 1 moguls donne

Ore 12.30, SLITTINO: terza manche singolo uomini

Ore 13.00, SALTO CON GLI SCI: seconda manche NH uomini

Ore 13.05, CURLING: sessione 12 doppio misto (Canada-Australia, Italia-Svezia, Svizzera-USA, Norvegia-Gran Bretagna)

Ore 13.05, FREESTYLE: finale 2 moguls donne

Ore 13.40, FREESTYLE: finale 3 moguls donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svizzera-USA, girone A donne

Ore 14.15, SLITTINO: quarta manche singolo uomini

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO (8 titoli in palio)

Ore 2.05, CURLING: sessione 13 doppio misto (Svizzera-Norvegia, Canada-Italia, USA-Gran Bretagna, Repubblica Ceca-Cina)

Ore 2.22, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero maschile team event

Ore 2.30, FREESTYLE: qualificazione 1 big air donne

Ore 3.15, FREESTYLE: qualificazione 2 big air donne

Ore 3.15, SCI ALPINO: prima manche gigante donne

Ore 3.31, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero danza sul ghiaccio team event

Ore 4.00, FREESTYLE: qualificazione 3 big air donne

Ore 4.37, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero donne team event

Ore 5.00, SNOWBOARD: finale 1 slopestyle uomini

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: ROC-Canada, girone A donne

Ore 5.27, SNOWBOARD: finale 2 slopestyle uomini

Ore 5.54, SNOWBOARD: finale 3 slopestyle uomini

Ore 6.30, FREESTYLE: qualificazione 1 big air uomini

Ore 6.45, SCI ALPINO: seconda manche gigante donne

Ore 7.15, FREESTYLE: qualificazione 2 big air uomini

Ore 8.00, FREESTYLE: qualificazione 3 big air uomini

Ore 9.06, SLITTINO: prova 3 doppio

Ore 9.30, SPEED SKATING: 1500 metri donne

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Danimarca-Repubblica Ceca, girone B donne

Ore 10.00, BIATHLON: 15 km individuale donne

Ore 10.24, SLITTINO: prova 4 doppio

Ore 11.28, SALTO CON GLI SCI: trial round gara a squadre mista

Ore 12.30, SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri donne

Ore 12.44, SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri uomini

Ore 12.45, SALTO CON GLI SCI: prima manche gara a squadre mista

Ore 12.50, SLITTINO: prima manche singolo donne

Ore 13.05, CURLING: semifinali doppio misto

Ore 13.13, SHORT TRACK: semifinali 500 metri donne

Ore 13.20, SHOR TRACK: semifinali 1000 metri uomini

Ore 13.46, SHORT TRACK: finale 500 metri donne

Ore 13.51, SALTO CON GLI SCI: seconda manche gara a squadre mista

Ore 13.58, SHORT TRACK: finale 1000 metri uomini

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Cina-Svezia, girone B donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svizzera-Finlandia, girone A donne

Ore 14.30, SLITTINO: seconda manche singolo donne

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO (10 titoli in palio)

Ore 2.22, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto uomini

Ore 2.36, SLITTINO: prova 5 doppio

Ore 3.00, FREESTYLE: prima manche finale big air donne

Ore 3.22, FREESTYLE: seconda manche finale big air donne

Ore 3.40, SNOWBOARD: qualificazioni PGS donne

Ore 3.45, FREESTYLE: terza manche finale big air donne

Ore 3.54, SLITTINO: prova 6 doppio

Ore 4.00, SCI ALPINO: superG uomini

Ore 4.07, SNOWBOARD: qualificazioni PGS uomini

Ore 4.34, SNOWBOARD: elimination round PGS donne

Ore 5.01, SNOWBOARD: elimination round PGS uomini

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-Canada, girone A donne

Ore 7.05, CURLING: finale bronzo doppio misto

Ore 7.30, SNOWBOARD: ottavi di finale PGS donne

Ore 7.40, SNOWBOARD: ottavi di finale PGS uomini

Ore 8.06, SNOWBOARD: quarti di finale PGS donne

Ore 8.15, SNOWBOARD: quarti di finale PGS uomini

Ore 8.24, SNOWBOARD: semifinali PGS donne

Ore 8.30, SNOWBOARD: semifinali PGS uomini

Ore 8.36, SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS donne, a seguire finale per l’oro

Ore 8.43, SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS uomini, a seguire finale per l’oro

Ore 9.00, SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl donne

Ore 9.30, BIATHLON: 20 km individuale uomini

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Giappone-Repubblica Ceca, girone B donne

Ore 9.50, SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl uomini

Ore 11.30, SPEED SKATING: 1500 metri uomini

Ore 11.30, SCI DI FONDO: quarti di finale sprint tl donne

Ore 11.55, SCI DI FONDO: quarti di finale sprint tl uomini

Ore 12.25, SCI DI FONDO: semifinali sprint tl donne

Ore 12.35, SCI DI FONDO: semifinali sprint tl uomini

Ore 12.47, SCI DI FONDO: finale sprint tl donne

Ore 12.50, SLITTINO: terza manche singolo donne

Ore 13.00, SCI DI FONDO: finale sprint tl uomini

Ore 13.05, CURLING: finale per l’oro doppio misto

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svezia-Danimarca, girone B donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-ROC, girone A donne

Ore 14.35, SLITTINO: quarta manche singolo donne

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO (6 titoli in palio)

Ore 2.30, SNOWBOARD: prima manche qualificazioni half-pipe donne

Ore 2.35, SLITTINO: allenamento team-relay

Ore 3.15, SCI ALPINO: prima manche slalom donne

Ore 3.21, SNOWBOARD: seconda manche qualificazioni half-pipe donne

Ore 3.30, SCI ALPINO: prova discesa uomini (combinata)

Ore 4.00, SNOWBOARD: seeding run 1 snowboardcross donne

Ore 4.00, FREESTYLE: prima manche finale big air uomini

Ore 4.22, FREESTYLE: seconda manche finale big air uomini

Ore 4.45, FREESTYLE: terza manche finale big air uomini

Ore 4.55, SNOWBOARD: seeding run 2 snowboardcross donne

Ore 5.30, SNOWBOARD: prima manche qualificazioni half-pipe uomini

Ore 6.21, SNOWBOARD: seconda manche qualificazioni half-pipe uomini

Ore 6.45, SCI ALPINO: seconda manche slalom donne

Ore 7.30, SNOWBOARD: ottavi di finale snowboardcross donne

Ore 8.00, COMBINATA NORDICA: trial round gundersen normal hill

Ore 8.07, SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross donne

Ore 8.28, SNOWBOARD: semifinali snowboardcross donne

Ore 8.45, SNOWBOARD: small finale snowboardcross donne, a seguire la big final

Ore 9.00, COMBINATA NORDICA: prova di salto gundersen NH

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: ROC-Svizzera, girone B donne

Ore 12.00, COMBINATA NORDICA: 10 km fondo gundersen NH

Ore 12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri uomini

Ore 12.44, SHORT TRACK: batterie 1000 metri donne

Ore 13.05, CURLING: sessione 1 round robin uomini (Danimarca-Canada, USA-ROC, Norvegia-Svizzera, Cina-Svezia)

Ore 13.20, SLITTINO: prima manche doppio

Ore 13.29, SHORT TRACK: semifinali 1500 metri uomini

Ore 13.45, SHORT TRACK: semifinali staffetta donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Repubblica Ceca-Danimarca, girone B donne

Ore 14.20, SHORT TRACK: finale 1500 metri uomini

Ore 14.35, SLITTINO: seconda manche doppio

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO (8 titoli da assegnare)

Ore 2.00, FREESTYLE: finale 1 aerials gara a squadre mista

Ore 2.05, CURLING: sessione 1 round robin donne (Gran Bretagna-Svizzera, Danimarca-Cina, Svezia-Giappone, ROC-USA)

Ore 2.30, SNOWBOARD: prima manche finale halfpipe donne

Ore 2.30, SKELETON: prima manche uomini

Ore 2.38, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo uomini

Ore 2.50, FREESTYLE: finale 2 aerials gara a squadre mista

Ore 2.57, SNOWBOARD: seconda manche finale halfpipe donne

Ore 3.24, SNOWBOARD: terza manche finale halfpipe donne

Ore 3.30, SCI ALPINO: combinata alpina uomini, manche di discesa

Ore 4.00, SKELETON: seconda manche uomini

Ore 4.15, SNOWBOARD: seeding run 1 snowboardcross uomini

Ore 5.10, SNOWBOARD: seeding run 2 snowboardcross uomini

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svezia-Lettonia, girone C uomini

Ore 7.00, SNOWBOARD: ottavi di finale snowboardcross uomini

Ore 7.05, CURLING: sessione 2 round robin uomini (USA-Svezia, Norvegia-Canada, Cina-ROC, Gran Bretagna-Italia)

Ore 7.15, SCI ALPINO: combinata alpina uomini, manche di slalom

Ore 7.37, SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross uomini

Ore 7.55, BOB: prove 1 e 2 bob a 2 uomini

Ore 7.58, SNOWBOARD: semifinali snowboardcross uomini

Ore 8.00, SCI DI FONDO: 10 km tecnica classica donne (partenza ad intervalli)

Ore 8.15, SNOWBOARD: small final snowboardcross uomini, a seguire la big final

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-Slovacchia, girone C uomini

Ore 10.55, BOB: prove 1 e 2 monobob donne

Ore 13.00, SPEED SKATING: 5000 metri donne

Ore 13.05, CURLING: sessione 2 round robin donne (Canada-Corea del Sud, Svezia-Gran Bretagna, USA-Danimarca, Cina-Svizzera)

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-Cina, girone A uomini

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-Germania, girone A uomini

Ore 14.30, SLITTINO: Team Relay

VENERDÌ 11 FEBBRAIO (7 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: sessione 3 round robin uomini (Svizzera-ROC, Gran Bretagna-USA, Svezia-Italia, Danimarca-Cina)

Ore 2.30, SNOWBOARD: prima manche finale half-pipe uomini

Ore 2.30, SKELETON: prima manche donne

Ore 2.57, SNOWBOARD: seconda manche finale half-pipe uomini

Ore 3.24, SNOWBOARD: terza manche finale half-pipe uomini

Ore 4.00, SKELETON: seconda manche donne

Ore 4.00, SCI ALPINO: superG donne

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: primo quarto di finale donne

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Danimarca-ROC, girone B uomini

Ore 7.05, CURLING: sessione 3 round robin donne (USA-Cina, Canada-Giappone, Svizzera-ROC, Corea del Sud-Gran Bretagna)

Ore 7.10, BOB: prove 3 e 4 bob a 2 uomini

Ore 8.00, SCI DI FONDO: 15 km tc uomini partenza ad intervalli

Ore 9.00, SPEED SKATING: 10000 metri uomini

Ore 9.40, HOCKEY GHIACCIO: Svezia-Slovacchia, girone C uomini

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Repubblica Ceca-Svizzera, girone B uomini

Ore 10.00, BIATHLON: sprint 7,5 km donne

Ore 10.10, BOB: prove 3 e 4 monobob donne

Ore 10.45, SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento trampolino grande uomini

Ore 12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri donne

Ore 12.00, SALTO CON GLI SCI: qualificazioni trampolino grande uomini

Ore 12.18, SHORT TRACK: batterie 500 metri uomini

Ore 12.55, SHORT TRACK: semifinali 1000 metri donne

Ore 13.04, SHORT TRACK: semifinali staffetta uomini

Ore 13.05, CURLING: sessione 4 round robin uomini (ROC-Danimarca, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Svizzera)

Ore 13.20, SKELETON: terza manche uomini

Ore 13.43, SHORT TRACK: finale 1000 metri donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: secondo quarto di finale donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Lettonia-Finlandia, girone C uomini

Ore 14.55, SKELETON: quarta manche uomini

SABATO 12 FEBBRAIO (6 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: sessione 4 round robin donne (Svezia-Canada, Corea del Sud-ROC, Giappone-Danimarca)

Ore 3.00, SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross misto a squadre

Ore 3.10, BOB: prove 5 e 6 monobob donne

Ore 3.30, SNOWBOARD: semifinali snowboardcross misto a squadre

Ore 3.50, SNOWBOARD: small e big final snowboardcross misto a squadre

Ore 4.00, SCI ALPINO: prima prova discesa donne

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: terzo quarto di finale donne

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-USA, girone A uomini

Ore 5.40, BOB: prove 5 e 6 bob a 2 uomini

Ore 7.05, CURLING: sessione 5 round robin uomini (Italia-Cina, Canada-Svezia, Danimarca-Svizzera, USA-Norvegia)

Ore 8.30, SCI DI FONDO: staffetta 4×5 km donne

Ore 9.00, SPEED SKATING: quarti di finale team-pursuit donne

Ore 9.40, HOCKEY GHIACCIO: ultimo quarto di finale donne

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Germania-Cina, girone A uomini

Ore 9.57, SPEED SKATING: 500 metri uomini

Ore 10.00, BIATHLON: sprint 10 km uomini

Ore 12.00, SALTO CON GLI SCI: prima manche trampolino grande uomini

Ore 12.07, PATTINAGGIO DI FIGURA: danza sul ghiaccio, rhythm dance

Ore 13.00, SALTO CON GLI SCI: seconda manche trampolino grande uomini

Ore 13.05, CURLING: sessione 5 round robin donne (ROC-Giappone, Danimarca-Svizzera, Gran Bretagna-USA, Svezia-Cina)

Ore 13.20, SKELETON: terza manche donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: ROC-Repubblica Ceca, girone B uomini

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svizzera-Danimarca, girone B uomini

Ore 14.55, SKELETON: quarta manche donne

DOMENICA 13 FEBBRAIO (7 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: sessione 6 round robin uomini (Norvegia-Svezia, Cina-Gran Bretagna, USA-Canada, Italia-ROC)

Ore 2.30, BOB: prima manche monobob donne

Ore 3.00, FREESTYLE: prima manche qualificazioni slopestyle donne

Ore 3.15, SCI ALPINO: prima manche gigante uomini

Ore 4.00, SCI ALPINO: seconda prova discesa donne

Ore 4.00, BOB: seconda manche monobob donne

Ore 4.01, FREESTYLE: seconda manche qualificazioni slopestyle donne

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Slovacchia-Lettonia, girone C uomini

Ore 6.45, SCI ALPINO: seconda manche gigante uomini

Ore 7.07, CURLING: sessione 6 round robin donne (Danimarca-Gran Bretagna, USA-Svezia, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Canada)

Ore 8.00, SCI DI FONDO: staffetta 4×10 km uomini

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-Svezia, girone C uomini

Ore 10.00, BIATHLON: inseguimento 10 km donne

Ore 11.45, BIATHLON: inseguimento 12,5 km uomini

Ore 12.00, FREESTYLE: qualificazione 1 aerials donne

Ore 12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri uomini

Ore 12.27, SHORT TRACK: semifinali 500 metri uomini

Ore 12.44, SHORT TRACK: finale staffetta donne

Ore 12.45, FREESTYLE: qualificazione 2 aerials donne

Ore 13.05, CURLING: sessione 7 round robin uomini (Gran Bretagna-Danimarca, Svizzera-Italia, Cina-USA)

Ore 13.14, SHORT TRACK: finale 500 metri uomini

Ore 14.00, SPEED SKATING: quarti di finale team-pursuit uomini

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Cina-Canada, girone A uomin

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-Germania, girone A uomini

Ore 14.56, SPEED SKATING: 500 metri donne

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO (4 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: sessione 7 round robin donne (Cina-Giappone, Canada-ROC, USA-Corea del Sud)

Ore 2.22, PATTINAGGIO DI FIGURA: danza sul ghiaccio, programma libero

Ore 2.30, SNOWBOARD: qualificazione 1 big air donne

Ore 2,30, BOB: terza manche monobob donne

Ore 2.30, FREESTYLE: prima manche finale slopestyle donne

Ore 2.57, FREESTYLE: seconda manche finale slopestyle donne

Ore 3.15, SNOWBOARD: qualificazione 2 big air donne

Ore 3.24, FREESTYLE: terza manche finale slopestyle donne

Ore 4.00, SCI ALPINO: terza prova discesa donne

Ore 4.00, SNOWBOARD: qualificazione 3 big air donne

Ore 4.00, BOB: quarta manche monobob donne

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: prima semifinale donne

Ore 5.30, FREESTYLE: qualificazione 1 slopestyle uomini

Ore 6.30, SNOWBOARD: qualificazione 1 big air uomini

Ore 6.32, FREESTYLE: qualificazione 2 slopestyle uomini

Ore 7.05, CURLING: sessione 8 round robin uomini (Canada-Italia, Danimarca-Norvegia, ROC-Svezia, Svizzera-Gran Bretagna)

Ore 7.15, SNOWBOARD: qualificazione 2 big air uomini

Ore 8.00, SNOWBOARD: qualificazione 3 big air uomini

Ore 12.00, SALTO CON GLI SCI: prima manche prova a squadre uomini

Ore 13.05, BOB: prima manche bob a 2 uomini

Ore 13.05, CURLING: sessione 8 round robin donne (Svizzera-Svezia, Gran Bretagna-Canada, Giappone-Corea del Sud, Danimarca-ROC)

Ore 13.06, SALTO CON GLI SCI: seconda manche prova a squadre uomini

Ore 14.10, HOCKEY GHIACCIO: seconda semifinale donne

Ore 14.40, BOB: seconda manche bob a 2 uomini

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO (9 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: sessione 9 round robin uomini (ROC-Norvegia, Canada-Cina, Svizzera-USA, Svezia-Danimarca)

Ore 2.30, FREESTYLE: prima manche finale slopestyle uomini

Ore 2.30, SNOWBOARD: prima manche finale big air donne

Ore 2.52, SNOWBOARD: seconda manche finale big air donne

Ore 2.57, FREESTYLE: seconda manche finale slopestyle uomini

Ore 3.15, SNOWBOARD: terza manche finale big air donne

Ore 3.24, FREESTYLE: terza manche finale slopestyle uomini

Ore 4.00, SCI ALPINO: discesa libera donne

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: playoff uomini

Ore 6.00, SNOWBOARD: prima manche finale big air uomini

Ore 6.22, SNOWBOARD: seconda manche finale big air uomini

Ore 6.45, SNOWBOARD: terza manche finale big air uomini

Ore 7.05, CURLING: sessione 9 round robin donne (Cina-ROC, Svezia-Danimarca, USA-Svizzera, Gran Bretagna-Giappone)

Ore 7.10, BOB: prove 1 e 2 bob a 2 donne

Ore 7.30, SPEED SKATING: semifinali team-pursuit donne

Ore 7.52, SPEED SKATING: semifinali team-pursuit uomini

Ore 8.00, COMBINATA NORDICA: salto di allenamento trampolino grande

Ore 9.00, COMBINATA NORDICA: manche di salto trampolino grande

Ore 9.22, SPEED SKATING: finale per il bronzo team-pursuit donne

Ore 9.28, SPEED SKATING: finale per l’oro team-pursuit donne

Ore 9.40, HOCKEY GHIACCIO: play-off uomini

Ore 9.41, SPEED SKATING: finale per il bronzo team-pursuit uomini

Ore 9.47, SPEED SKATING: finale per l’oro team-pursuit uomini

Ore 10.00, BIATHLON: staffetta 4×7,5 km uomini

Ore 11.08, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto singolo donne

Ore 12.00, COMBINATA NORDICA: 10 km gundersen trampolino grande

Ore 13.05, CURLING: sessione 10 round robin uomini (Svezia-Gran Bretagna, Italia-USA, Norvegia-Cina, ROC-Canada)

Ore 13.15, BOB: terza manche bob a 2 uomini

Ore 14.10, HOCKEY GHIACCIO: playoff uomini

Ore 14.50, BOB: quarta manche bob a 2 uomini

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO (7 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: sessione 10 round robin donne (Canada-USA, Svizzera-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna)

Ore 2.40, BOB: prove 1 e 2 bob a 4 uomini

Ore 3.15, SCI ALPINO: prima manche slalom uomini

Ore 3.30, SCI ALPINO: prova discesa donne (combinata)

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 1 uomini

Ore 6.45, SCI ALPINO: seconda manche slalom uomini

Ore 7.00, HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 2 uomini

Ore 7.05, CURLING: sessione 11 round robin uomini (Cina-Svizzera, Gran Bretagna-ROC, Italia-Danimarca)

Ore 7.10, BOB: prove 3 e 4 bob a 2 donne

Ore 8.45, BIATHLON: staffetta 4×6 km donne

Ore 9.40, HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 3 uomini

Ore 10.00, SCI DI FONDO: semifinali team-sprint tecnica classica donne

Ore 10.40, SCI DI FONDO: semifinali team-sprint tecnica classica uomini

Ore 12.00, FREESTYLE: finale 1 aerials uomini

Ore 12.00, SCI DI FONDO: finale team-sprint tecnica classica donne

Ore 12.30, SCI DI FONDO: finale team-sprint tecnica classica uomini

Ore 12.30, HOCKEY GHIACCIO: finale per il bronzo donne

Ore 12.30, SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri donne

Ore 13.00, FREESTYLE: finale 2 aerials uomini

Ore 13.15, SHORT TRACK: semifinali 1500 metri donne

Ore 13.05, CURLING: sessione 11 round robin donne (Corea del Sud-Danimarca, Giappone-USA, ROC-Svezia, Canada-Cina)

Ore 13.44, SHORT TRACK: finale staffetta uomini

Ore 14.18, SHORT TRACK: finale 1500 metri donne

Ore 14.30, HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 4 uomini

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO (6 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: sessione 12 round robin uomini (Danimarca-USA, Svezia-Svizzera, Canada-Gran Bretagna, Norvegia-Italia)

Ore 2.42, BOB: prove 3 e 4 bob a 4 uomini

Ore 2.30, FREESTYLE: prima manche qualificazioni half-pipe donne

Ore 3.21, FREESTYLE: seconda manche qualificazioni half-pipe donne

Ore 3.30, SCI ALPINO: combinata alpina donne, manche di discesa

Ore 4.30, FREESTYLE: skicross, seeding round

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: finale per l’oro donne

Ore 5.30, FREESTYLE: prima manche qualificazioni half-pipe uomini

Ore 6.21, FREESTYLE: seconda manche qualificazioni half-pipe uomini

Ore 7.00, FREESTYLE: ottavi di finale skicross donne

Ore 7.00, SCI ALPINO: combinata alpina donne, manche di slalom

Ore 7.05, CURLING: sessione 12 round robin donne (Giappone-Svizzera, ROC-Gran Bretagna, Danimarca-Canada, Corea del Sud-Svezia)

Ore 7.10, BOB: prove 5 e 6 bob a 2 donne

Ore 7.35, FREESTYLE: quarti di finale skicross donne

Ore 7.54, FREESTYLE: semifinali skicross donne

Ore 8.00, COMBINATA NORDICA: trial round staffetta 4×10 km trampolino grande

Ore 8.10, FREESTYLE: small e big final skicross donne

Ore 9.00, COMBINATA NORDICA: manche di salto staffetta 4×10 km trampolino grande

Ore 9.30, SPEED SKATING: 1000 metri donne

Ore 11.08, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo donne

Ore 12.00, COMBINATA NORDICA: manche di sci di fondo staffetta 4×10 km trampolino grande

Ore 13.05, CURLING: semifinali uomini

VENERDÌ 18 FEBBRAIO (4 titoli da assegnare)

Ore 2.30, FREESTYLE: prima manche finale half-pipe donne

Ore 2.42, BOB: prove 5 e 6 bob a 4 uomini

Ore 2.57, FREESTYLE: seconda manche finale half-pipe donne

Ore 3.24, FREESTYLE: terza manche finale half-pipe donne

Ore 4.45, FREESTYLE: seeding run skicross uomini

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: prima semifinale uomini

Ore 7.05, CURLING: finale per il bronzo uomini

Ore 7.45, FREESTYLE: ottavi di finale skicross uomini

Ore 8.20, FREESTYLE: quarti di finale skicross uomini

Ore 8.39, FREESTYLE: semifinali skicross uomini

Ore 8.55, FREESTYLE: small e big final skicross uomini

Ore 9.30, SPEED SKATING: 1000 metri uomini

Ore 10.00, BIATHLON: mass start 15 km uomini

Ore 11.38, PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico, programma corto

Ore 13.00, BOB: prima manche bob a 2 donne

Ore 13.05, CURLING: semifinali donne

Ore 14.10, HOCKEY GHIACCIO: seconda semifinale uomini

Ore 14.30, BOB: seconda manche bob a 2 donne

SABATO 19 FEBBRAIO (9 titoli da assegnare)

Ore 2.30, FREESTYLE: prima manche finale half-pipe uomini

Ore 2.30, BOB: prima manche bob a 4 uomini

Ore 2.57, FREESTYLE: seconda manche finale half-pipe uomini

Ore 3.24, FREESTYLE: terza manche finale half-pipe uomini

Ore 4.00, SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, ottavi di finale

Ore 4.05, BOB: seconda manche bob a 4 uomini

Ore 4.47, SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, quarti di finale

Ore 5.14, SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, semifinali

Ore 5.37, SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, finale per il bronzo

Ore 5.46, SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, finale per l’oro

Ore 7.00, SCI DI FONDO: 50 km tecnica classica mass start uomini

Ore 7.05, CURLING: finale per l’oro uomini

Ore 8.00, SPEED SKATING: semifinali mass start uomini

Ore 8.45, SPEED SKATING: semifinali mass start donne

Ore 9.30, SPEED SKATING: finale mass start uomini

Ore 10.00, SPEED SKATING: finale mass start donne

Ore 10.00, BIATHLON: mass start 12,5 km donne

Ore 12.08, PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico, programma libero

Ore 13.00, BOB: terza manche bob a 2 donne

Ore 13.05, CURLING: finale per il bronzo donne

Ore 14.10, HOCKEY GHIACCIO: finale per il bronzo uomini

Ore 14.30, BOB: quarta manche bob a 2 donne

DOMENICA 20 FEBBRAIO (4 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: finale per l’oro donne

Ore 2.30, BOB: terza manche bob a 4 uomini

Ore 4.20, BOB: quarta manche bob a 4 uomini

Ore 5.00, PATTINAGGIO DI FIGURA: galà di esibizione

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: finale per l’oro uomini

Ore 7.30, SCI DI FONDO: 30 km tecnica classica mass start donne