Il gigante maschile e Dorothea Wierer, le speranze dell’Italia alle Olimpiadi: il programma di domenica 13 febbraio

Un’altra medaglia importante per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 con Michela Moioli e Visintin, il rendimento degli azzurri può essere considerato molto positivo. E’ attesa per la giornata di domenica 13 febbraio, tanti atleti italiani in gara e alcuni in corsa per le medaglie. Sono 39 gli atleti azzurri tra curling, bob, freestyle, sci alpino, combinata nordica, sci di fondo, biathlon, short track e speed skating. Nel gigante maschile chance per Luca De Aliprandini, reduce dal recupero dall’infortunio. Dorothea Wierer ha intenzione di confermarsi.

DOMENICA 13 FEBBRAIO

02.05, CURLING: sessione 6 round robin uomini (Norvegia-Svezia, Cina-Gran Bretagna, USA-Canada, Italia-ROC) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

02.30, BOB: prima manche monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

03.00, FREESTYLE: prima manche qualificazioni slopestyle donne – Silvia Bertagna, Elisa Maria Nakab

03.15, SCI ALPINO: prima manche gigante uomini – Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

04.00, SCI ALPINO: seconda prova discesa donne – Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia

04.00, BOB: seconda manche monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

04.01, FREESTYLE: seconda manche qualificazioni slopestyle donne – Silvia Bertagna, Elisa Maria Nakab

05.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Slovacchia-Lettonia, Girone C uomini

06.45, SCI ALPINO: seconda manche gigante uomini – ev. Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

07.05, CURLING: sessione 6 round robin donne (Danimarca-Gran Bretagna, USA-Svezia, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Canada)

08.00, COMBINATA NORDICA: allenamento 2 Gundersen trampolino grande / 10 km – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

08.00, SCI DI FONDO: staffetta 4×10 km uomini – Italia (Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Davide Graz)

09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-Svezia, Girone C uomini

10.00, BIATHLON: inseguimento 10 km donne – Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

11.45, BIATHLON: inseguimento 12,5 km uomini – Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dominik Windisch

12.00, SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento 3 trampolino grande per gara a squadre uomini

12.00, FREESTYLE: qualificazione 1 aerials donne

12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri uomini – Pietro Sighel

12.27, SHORT TRACK: semifinali 500 metri uomini – ev. Pietro Sighel

12.35, SHORT TRACK: Finale B staffetta donne – Italia (la composizione verrà comunicata 15 minuti prima del via)

12.44, SHORT TRACK: finale staffetta donne

12.45, FREESTYLE: qualificazione 2 aerials donne

13.05, CURLING: sessione 7 round robin uomini (Gran Bretagna-Danimarca, Svizzera-Italia, Cina-USA) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

13.09, SHORT TRACK: Finale B 500 metri uomini – ev. Pietro Sighel

13.14, SHORT TRACK: Finale A 500 metri uomini – ev. Pietro Sighel

14.00, SPEED SKATING: quarti di finale team pursuit uomini – Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Alessio Trentini – i tre titolari verranno comunicati 20 minuti prima del via)

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Cina-Canada, Girone A uomini

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-Germania, Girone A uomini

14.56, SPEED SKATING: 500 metri donne