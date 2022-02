Olimpiadi, Fischnaller in corsa per una medaglia nello slittino. De Fabiani lotta nella Skiathlon maschile

SportFair

Alexander Bolshunov ha monopolizzato la gara di skiathlon maschile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Sull’anello di Zhangjiakou, il vincitore della Coppa del mondo ha messo in scena una vera e propria prova di forza, imponendo il proprio ritmo sin dalla prima frazione in tecnica classica e travolgendo letteralmente gli avversari nella fase di skating. Il ventiseienne di Podyvotye è così riuscito ad ottenere per la prima volta la medaglia del metallo più nobile, dopo i tre argenti e il bronzo, ottenuti alle precedenti Olimpiadi. Denis Spitsov, compagno di squadra e primo degli umani, è arrivato a 1’11”0 dal mostruoso neocampione olimpico, regalando così alla Russia una doppietta. Medaglia di bronzo al finlandese Iivo Niskanen, bravo a superare il momento di crisi vissuto a metà gara, arrivando al traguardo a 2’00”2 da Bolshunov. Poi i due norvegesi Hans Holund e Paal Golberg, quindi lo svedese William Poromaa. Ottava piazza per un Francesco De Fabiani apparso in ottima forma, nonostante i 3’37” da Bolshunov, giocandosi anche i primi cinque posti sino agli ultimi 7-8 km. Il valdostano, con questa tenace e solida prova, ha terminato per la prima volta nei primi dieci in una gara individuale olimpica, lanciando un bel segnale per le prossime gare distance. Attardati gli altri due azzurri in gara, con Paolo Ventura 34esimo davanti a Giandomenico Salvadori 48esimo.

Dominik Fischnaller è in corsa per una medaglia nello slittino, è attesa per la quarta e decisiva manche. L’azzurro mantiene, al momento, la terza posizione durante la terza manche. Alle 14.15 ci sarà l’ultima e decisiva tornata, che assegnerà le medaglie.