Olimpiadi invernali, cancellata la discesa maschile. Emiliano Lauzi in finale di Snowboard slopestyle

La FIS e il comitato organizzatore hanno comunicato lo spostamento a lunedì 7 febbraio della discesa maschile olimpica, mantenendo in programma anche il gigante femminile. Il nuovo programma prevede la prima manche del gigante femminile alle ore 9:30 (le 2:30 italiane), seguita dalla discesa maschile alle 12 (le 5:00 italiane) ed infine la seconda manche del gigante alle 14:30 (le 7:30 italiane). La giuria aveva annullato la discesa a causa del forte vento in quota.

Ottima prestazione di Emiliano Lauzi nelle qualificazioni dello slopestyle freesnow olimpico al Genting Snow Park di Zhangjiakou. Il ventottenne valdostano di origini milanesi ha chiuso in settima posizione, guadagnandosi l’accesso alla finale a 12, grazie ad un’ottima prima run da 71.7 punti, ottenuti grazie ad una prova molto solida, caratterizzata dall’ottimo stacco – soprattutto sul primo salto – e andando fortissimo sui rail del tracciato cinese. Prima pozione provvisoria per il padrone di casa Yimin Su con 86.80 seguito dal canadese Mark McMorris e l’americano Sean Fitzsimons, rispettivamente con 83.30 e 78.76 punti. Appuntamento per la finale che assegnerà le medaglie lunedì 7 febbraio dalle ore 12.00 locali (le 5:00 italiane).

Martedì 8 febbraio il programma olimpico dello snowboard assegna le medaglie nel gigante parallelo, al quale prenderanno parte per l’Italia Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Daniele Bagozza e Mirko Felicetti in campo maschile e Lucia Dalmasso e Nadya Ochner fra le donne. Il 41enne alpino altoatesino, alla sua sesta partecipazione a cinque cerchi della carriera per un’avventura cominciata nel2002 a Salta Lake, va a caccia dell’unica medaglia che ancora manca al suo ricchissimo palmarès fatto di 19 vittorie in Coppa del mondo, sei Coppe del mondo (di cui una generale) e un oro mondiale. “Pista e neve sono veramente durissime, degne di una gara di questa importanza – racconta -. C’è da spingere dall’inizio alla fine, non esiste una curva dove puoi mollare un attimo, per cui saranno run impegnative, a cominciare dalle qualificazioni. Sono abbastanza sciolto e ci proverò, sono qui per questo, però i favoriti sono altri: dal coreano Sangho Lee agli austriaci e soprattutto il tedesco Stefan Baumeister, perchè traccerà il suo allenatore. E poi ci siamo noi, che siamo una squadra forte e competitiva, pronta a giocarsi ogni minima chance di podio”.