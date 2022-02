L’Olimpia Milano mette l’ottava, è trionfo in Coppa Italia: successo in finale contro Tortona

SportFair

Un altro grandissimo risultato per Milano di basket. E’ stata conquistata l’ottava Coppa Italia della storia dell’Olimpia, contro la sorpresa Tortona è finita con il risultato di 78-61. Milano non ha mai avuto grossi problemi e ha messo in mostra un grande basket soprattutto nel primo e nell’ultimo quarto.

L’Olimpia inizia a tirare molto bene da 3 e per gli avversari sono dolori, alla fine del primo quarto si registra già un primo allungo. Nel secondo quarto la reazione di Tortona e si va all’intervallo lungo sul punteggio di 53-47. Il ritorno è ancora a favore di Milano che scapopa di nuovo e mantiene il vantaggio fino alla fine della partita. Il miglior marcatore della gara è stato Macura di Tortona, 14 punti invece per Melli. Malcolm Delaney è l’mvp della manifestazione.

Milano: Melli 14, Hall 12, Delaney 10

Tortona: Macura 17, Filloy 12, Mascolo 11