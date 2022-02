Le offese sui social e la presunta frecciata a Vlahovic: il figlio di Vincenzo Italiano denuncia tutto [FOTO]

SportFair

La 25esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa con la partita tra Spezia e Fiorentina, 1-2 il risultato finale con i gol di Piatek, Agudelo e Amrabat. E’ stata una gara particolare per Vincenzo Italiano, ex della partita. L’allenatore si sta dimostrando veramente bravo e ha portato il club viola al salto di qualità dal punto di vista tecnico e dei risultati.

Italiano è tornato al Picco di La Spezia per la prima volta da avversario e il clima è stato caldissimo: è stato sommerso dai fischi e da cori. L’allenatore si è sfogato al termine della partita: “non sono la persona che hanno voluto descrivere i tifosi dello Spezia. Ho chiesto scusa per la comunicazione sbagliata, ho fatto errori che non commetterò più”.

L’ira dei tifosi dello Spezia si è registrata anche al termine della partita e ha coinvolto anche il figlio di Italiano, Christian: sui social ha condiviso i messaggi ricevuti e non ha risparmiato una frecciata a Vlahovic. “Tuo padre è un c*** con le orecchie presuntuoso di m**** e pure terrone, te sei brutto, p****** se sei brutto, la tua ragazza è un cesso. Peccato che tuo padre è un fenomeno e farà strada, anzi spero faccia strada… però quando mollerà la Fiorentina sarai punto e a capo. Di italiano hai solo il cognome, terrone del c****.”

In un’altra storia il figlio di Italiano ha celebrato la vittoria della Fiorentina contro lo Spezia. “Non sento, non sento +3”. In allegato le emoji degli occhi, delle orecchie e un dito come a simulare l’esultanza di Vlahovic. Per molti è stata una frecciata all’attaccante della Juventus.