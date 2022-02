Chi è Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti: la somiglianza con Ilary e la passione per il Padel

SportFair

Sarebbe Noemi Bocchi la nuova fidanzata di Francesco Totti. Continuano ad arrivare nuovi dettagli sulla rottura tra l’ex calciatore della Roma e la moglie Ilary Blasi. Il sito Dagospia ha svelato i retroscena sulla crisi matrimoniale: la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato il bacio tra Ilary e Michelle Hunziker durante un programma televisivo, ma il rapporto era già in crisi da tempo. Si vocifera che l’ex calciatore veda spesso una ragazza che ha partecipato a un’edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ e Ilary Blasi sarebbe stata avvistata con un collega della tv.

Sempre Dagospia si è sbilanciato sulla nuova fiamma di Francesco Totti: si tratta di Noemi Bocchi. Laureata in economica, capelli lunghi e biondi, il suo ex marito è Mario Caucci, imprenditore e dirigente del Tivoli calcio. La somiglianza con Ilary Blasi è impressionante. E’ appassionata di Padel, proprio come Totti. La ragazza era allo stadio in occasione della partita del campionato di Serie A tra Roma e Genoa, esattamente due file dietro Totti.