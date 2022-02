Icardi torna sui social e smentisce una nuova crisi con Wanda Nara: “ho chiuso il profilo per una scommessa persa”

SportFair

Wanda Nara e Mauro Icardi non stanno attraversando una nuova crisi! Nei giorni scorsi la coppia più chiacchierata degli ultimi mesi è finita nuovamente sotto i riflettori a causa di una nuova presunta crisi: Wanda Nara era apparsa sui social senza fede, mentre Icardi aveva rimosso nuovamente il suo profilo Instagram.

Profilo tornato attivo nella notte: Icardi ha spiegato cosa è successo ed il motivo del suo gesto, smentendo le voci di una nuova crisi. “Buonanotte a tutti, sono tornato. Volevo ringraziare chi mi ha voluto bene per il supporto e per i tanti messaggi. Volevo anche ridere un po’ di alcune versioni ridicole portate alla luce da brutta gente. Ma ho chiuso il mio profilo per una scommessa fatta giocando a Poker in casa e io ho perso. Ho adorato le varie versioni, ma in realtà viviamo un ottimo momento. Siamo innamorati, più di sempre, se non fosse che alcuni inventano varie versioni a loro piacimento“, ha scritto il giocatore argentino del PSG.