Napoli, Spalletti perde le staffe: “tutti rompono i cog…. a questa squadra”

E’ un Luciano Spalletti polemico quello che si è presentato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Lazio. La partita della 27esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 1-2 per il Napoli con i gol di Insigne, Pedro e Fabian Ruiz a tempo quasi scaduto.

Spalletti ha parlato senza peli sulla lingua: “mi piace sottolineare il fatto che tutti hanno rotto i c…ni alla squadra dicendo che non abbiamo carattere, ora voglio sapere come si potrebbe dire. È esattamente il contrario. Dicevano che il pareggio con il Cagliari non era un buon risultato, ma poi oggi ha vinto a Torino. Col Barcellona è stata colpa mia, al ritorno non ci hanno concesso nulla. In generale c’è una brutta atmosfera intorno al Napoli, si dice sempre che i giocatori sono molli invece hanno personalità. La leggerezza fa parte del nostro modo di fare, siamo in lotta ad alti livelli della classifica”.